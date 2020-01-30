В России

47 минут назад

Следком заинтересовался отравлением подростков неизвестным веществом

134

В городе Ленинск-Кузнецк Кемеровской области  организована доследственная проверка по факту отравления неизвестным веществом двух подростков.

Накануне днем в реанимационное отделение больницы Ленинска-Кузнецкого были доставлены два подростка 14 и 15 лет. Как сообщает VSE42.Ru, мальчик и девочка отравились неизвестным веществом.

Информацией заинтересовался следственный комитет и организовал проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

– В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства отравления двух подростков, госпитализированных накануне в горбольницу, – сообщили в СК Кузбасса.

По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, подростки находятся в стабильно тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Для консультации и лечения подростков с помощью санавиации в Ленинск-Кузнецкий направились токсикологи из Кемерова.
134

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Минздрав назвал три препарата от коронавируса
#коронавирус
Минздрав назвал три препарата от коронавируса

сегодня, 16:39

В России
Иностранцы изнасиловали женщину на пляже
#изнасилование
Иностранцы изнасиловали женщину на пляже

сегодня, 16:10

В России
Наказания за оскорбления хотят ужесточить
#оскорбление
Наказания за оскорбления хотят ужесточить

сегодня, 15:58

В России
Из-за угроз пассажирки экстренно посадили самолёт
#самолёт #авиадебош
Из-за угроз пассажирки экстренно посадили самолёт

сегодня, 15:43

В России
Социальные выплаты увеличат на 3%
#индексация #выплаты
Социальные выплаты увеличат на 3%

сегодня, 15:28

В России
Чиновницы пришли к блокадникам в шубах
#скандал #блокада Ленинграда
6
Чиновницы пришли к блокадникам в шубах

сегодня, 15:22

В России