47 минут назад
Следком заинтересовался отравлением подростков неизвестным веществом
В городе Ленинск-Кузнецк Кемеровской области организована доследственная проверка по факту отравления неизвестным веществом двух подростков.
Информацией заинтересовался следственный комитет и организовал проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.
– В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства отравления двух подростков, госпитализированных накануне в горбольницу, – сообщили в СК Кузбасса.
По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, подростки находятся в стабильно тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Для консультации и лечения подростков с помощью санавиации в Ленинск-Кузнецкий направились токсикологи из Кемерова.