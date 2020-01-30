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Минздрав назвал три препарата от коронавируса
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Российские медики также рекомендовали применение антимикробных препаратов.
Российский Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса, в котором оказались лекарства, используемые для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом, пишет «Интерфакс».
В частности от "китайского вируса" предполагается лечиться с помощью препаратов Рабавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир. Согласно инструкциям, Рабавирин применяют для лечения гепатита С, второй препарат уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. Последнее лекарство применяется при лечении ВИЧ-инфекции.
Пациентам с клиническими формами коронаровирусной инфекции, протекающими с поражением нижних отделов респираторного тракта, показано назначение антимикробных препаратов, таких как «Амоксициллин», «Левофлоксацин», «Моксифлоксацин». В ведомстве отметили, что выбор антибиотиков и способ их введения осуществляется на основании тяжести состояния пациента, анализе факторов риска, а также результатов микробиологической диагностики.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, напоминает РИА Новости. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
В частности от "китайского вируса" предполагается лечиться с помощью препаратов Рабавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир. Согласно инструкциям, Рабавирин применяют для лечения гепатита С, второй препарат уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. Последнее лекарство применяется при лечении ВИЧ-инфекции.
Пациентам с клиническими формами коронаровирусной инфекции, протекающими с поражением нижних отделов респираторного тракта, показано назначение антимикробных препаратов, таких как «Амоксициллин», «Левофлоксацин», «Моксифлоксацин». В ведомстве отметили, что выбор антибиотиков и способ их введения осуществляется на основании тяжести состояния пациента, анализе факторов риска, а также результатов микробиологической диагностики.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, напоминает РИА Новости. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
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