22 минуты назад
16 мгновений, импульсов и ускорений
Сегодня в педагогическом университете прошел региональный Гражданский форум «Общество и власть: развиваем Липецкую область вместе». Посвящался форум недавнему посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию и его визиту в Липецкую область.
Открыл форум глава Липецкой области Игорь Артамонов. Губернатор говорил то, что говорит уже всю неделю после визита Путина в Усмань. О преодолении бедности, социальных контрактах и бесплатном школьном питании. Повторил в который уже раз и выражение об удочке и наживке, которую власть дает людям, вместо того чтобы дать рыбу.
- Рыбу мы съедим, подойдем к холодильнику, а там снова пусто, - говорил Игорь Артамонов. Поэтому, нужна удочка и наживка, чтобы вновь и вновь ловить рыбу.
В зале прозвучал рассказ о счастливой жительнице Усманского района, с которой заключен социальный контракт на 250 тысяч рублей. Женщина строит планы, как на своих 20 сотках земли будет выращивать клубнику и наконец-то вырвется из нужды.
Таких счастливчиков, оформляющих сейчас социальные контракты с властью, в Липецкой области уже 80, проинформировали присутствующих. Федеральная власть намерена обкатать в Липецкой области проект по борьбе с бедностью. Интересно, власть изучила мировой опыт с дарением «удочек» бедным? Иначе бы знала, что в странах с экстрактивным экономическим устройством (с неограниченной государственной властью), какой является и Россия, «удочка» эффекта не дала. В таких странах власть, зайдя с другой стороны, отнимала и удочку, и рыбу, а рыбак еще и должен оставался. Но не будем о плохом, уверены, что нам в очередной раз удастся опровергнуть мировой опыт.
К слову, в той же Усмани люди, которые вышли на улицу, чтобы увидеть президента, говорили, что у борьбы с бедностью есть один эффективный рецепт – увеличение зарплат и пенсий.
О зарплатах на форуме тоже говорили. И Игорь Артамонов рассказывал об увеличении зарплат учителям, и начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков обещал, что зарплата врачей будет повышаться обязательно. Например, в 2019-м оклады увеличились на 34%, а к 2024-му они увеличатся на 55%, также выросли и стимулирующие выплаты: в 2019 году на 52%, а к 2024 году запланирован рост на 35%.
По путинским инициативам стимулирования рождаемости на форуме прошлись подробнее, показывая слайды.
Форум шел долго, выступающие говорили, что Липецкая область среди передовых по поддержке населения, а послание президента называли прорывным и ускоряющим развитие. Такие заявления зал встречал бурными овациями (это послание президента уже 16-е по счету, и каждое из них называли прорывным и ускоряющим развитие.). Похвалили сами себя и члены общественной палаты, сообщив, что первыми в стране собрались, обсудили и одобрили послание президента.
Ближе к финалу общественники устали, и покидали зал по несколько человек разом. В итоге, если в начале форума приходилось ставить табуретки в проходе, то к его концу зал опустел на четверть.
Одним из последних выступающих стал активист Общероссийского Народного Фронта Михаил Бала.
- Можно долго и бесконечно говорить о важности и неординарности этого послания, о его значимости для каждого человека, но, всегда есть одна маленькая деталь: наверху светит солнце, пролетают облака, идут дожди, но, каждый из нас судит об этом по тому участку, на котором он стоит. Упал ли дождь на его огород, осветило ли солнце его посевы? И что, собственно от того, что происходит в большом мире, приносит пользу для него, для его детей, для его семьи... Президент пытается и старается нас слышать. То, что произошло на последних неделях января, это непросто вброс огромных денег на конкретные задачи, это не просто построение государственных программ, это еще и реальное желание решить многие проблемы. Нj, если не будет обратной связи, если не будет отклика людей ради которых это делается, это все превратиться в пустой звук, пустым произнесением красивых слов, и фактически закончится расходованием денег с последующим интересом к этому следственных органов - куда они, собственно, делись, сказал Михаил Бала.
ттт
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