В России
39 минут назад
Наказания за оскорбления хотят ужесточить
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Путин поручил проработать этот вопрос.
Глава государства Владимир Путин поручил администрации президента РФ рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано пресс-службой Кремля, пишет RT. Срок - 1 июля 2020 года.
На прошедшем 10 декабря 2019 года заседании СПЧ Путин высказался по поводу фактов оскорбления граждан чиновниками, напоминает ТАСС. "Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место, - подчеркнул он. - Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем".
Также, по мнению Путина, необходимо усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации. При этом не уточняется, за какие именно оскорбления и в адрес каких групп будет ужесточено наказание, акцентирует внимание «Лента». Кроме того, глава государства также поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорблении чести, возбужденным из-за публикаций в интернете.
На прошедшем 10 декабря 2019 года заседании СПЧ Путин высказался по поводу фактов оскорбления граждан чиновниками, напоминает ТАСС. "Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место, - подчеркнул он. - Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем".
Также, по мнению Путина, необходимо усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации. При этом не уточняется, за какие именно оскорбления и в адрес каких групп будет ужесточено наказание, акцентирует внимание «Лента». Кроме того, глава государства также поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорблении чести, возбужденным из-за публикаций в интернете.
101