В России

39 минут назад

Наказания за оскорбления хотят ужесточить

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#оскорбление
Наказания за оскорбления хотят ужесточить

Путин поручил проработать этот вопрос.

Глава государства Владимир Путин поручил администрации президента РФ рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано пресс-службой Кремля, пишет RT. Срок - 1 июля 2020 года.

На прошедшем 10 декабря 2019 года заседании СПЧ Путин высказался по поводу фактов оскорбления граждан чиновниками, напоминает ТАСС. "Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место, - подчеркнул он. - Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем".

Также, по мнению Путина, необходимо усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации. При этом не уточняется, за какие именно оскорбления и в адрес каких групп будет ужесточено наказание, акцентирует внимание «Лента». Кроме того, глава государства также поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорблении чести, возбужденным из-за публикаций в интернете.
101
#оскорбление

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