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В Бермудском треугольнике найден пропавший 95 лет назад корабль

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#корабль
В Бермудском треугольнике найден пропавший 95 лет назад корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике в 1925 году.

У побережья штата Флорида, США, найдены обломки, которые могли принадлежать пароходу Cotopaxi, пропавшему 95 лет назад при невыясненных обстоятельствах. Дайверы обнаружили обломки еще в восьмидесятых, но только сейчас удалось выяснить, что это было за судно, пишет «Газета». Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала "Секреты кораблекрушения" на телеканале Science Channel.

29 ноября 1925 года груженный углем пароход Cotopaxi с 32 членами экипажа на борту покинул порт в городе Чарльстон, штат Южная Каролина, и взял курс на Кубу. Вскоре судно подало сигнал бедствия, после чего бесследно исчезло. Спасатели не нашли ни обломков, ни спасательных шлюпок, ни тел погибших. Его исчезновение связывали с легендой о Бермудском треугольнике, пишет издание Newsweek.

Найти точное место крушения удалось морскому биологу Майклу Бартнетту и историку Гаю Уолтерсу. Уолтерс изучил судовые записи и выяснил, что корабль подавал сигналы бедствия через два дня после выхода в океан. По архивам удалось установить, что судно могло затонуть в районе американского порта Сент-Огастин. Там 35 лет назад были обнаружены обломки неизвестного судна конца XIX — начала XX века. Барнетт предположил, что это и есть Cotopaxi.

Бермудский треугольник — район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда, напоминает РИА Новости.
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#корабль

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