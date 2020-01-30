В России
сегодня, 15:28
Социальные выплаты увеличат на 3%
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Индексация запланирована на 1 февраля.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Речь идет о ежемесячных выплатах Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, уточняют «Известия». А также о выплате ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, компенсациях и иных выплатах гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, пособиях на погребение, единовременных выплатах беременным женам солдат-срочников и страховых выплатах.
Эти выплаты перерасчитывают раз в год. Коэффициент определяют на основе фактического индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
Речь идет о ежемесячных выплатах Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, уточняют «Известия». А также о выплате ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, компенсациях и иных выплатах гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, пособиях на погребение, единовременных выплатах беременным женам солдат-срочников и страховых выплатах.
Эти выплаты перерасчитывают раз в год. Коэффициент определяют на основе фактического индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
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