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Социальные выплаты увеличат на 3%

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#индексация #выплаты
Социальные выплаты увеличат на 3%

Индексация запланирована на 1 февраля.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Речь идет о ежемесячных выплатах Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, уточняют «Известия». А также о выплате ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, компенсациях и иных выплатах гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, пособиях на погребение, единовременных выплатах беременным женам солдат-срочников и страховых выплатах.

Эти выплаты перерасчитывают раз в год. Коэффициент определяют на основе фактического индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
147
#индексация #выплаты

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