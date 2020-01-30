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сегодня, 15:22

Чиновницы пришли к блокадникам в шубах

5 460
#скандал #блокада Ленинграда
Чиновницы пришли к блокадникам в шубах

И принесли батоны, оказавшиеся мясными и картофельными пирогами ручной работы.

В Керчи прошла акция «Блокадный хлеб»: представительницы власти в мехах преподнесли ветеранам мятые батоны. Как сообщает издание РИА «Новый День», к пережившим блокаду Ленинграда пришли председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат парламента Крыма Ирина Черненко.

 Фотоотчет о мероприятии выложен на официальном портале горсовета Керчи: на большинстве снимков официальные дамы в шубках – норковых, каракулевых и так далее. Пользователей соцсетей возмутило то, что богато одетые дамы не раздевались в домах ветеранах и вручали вместе с цветами батоны. Пользователей соцсетей поразил контраст между богато одетыми женщинами и их символическими подарками ветеранам.




В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба", пишет РИА Новости. Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги с картофелем и мясом. Она также пояснила, что поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому и получилось, что на фотографии пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы — в шубах.

Сама глава горсовета, на чьей странице и разгорелся скандал, от общения с прессой пока воздерживается. Она также удалила свой комментарий, в котором говорилось, что ветераны «в подарках не нуждаются. Им нужно человеческое общение, доброта и уважение». Позже со страницы Хужиной был удален и сам пост о поздравлении блокадников, уточняет «Комсомольская правда».
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#скандал #блокада Ленинграда

Комментарии (5)

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Фрэнк Гудвин

57 минут назад
А в чём зимой ходить, в бикини?
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Ленин

сегодня, 15:35
Липчанка, Это благодарные за заботу властей блокадницы должны приходить к ним в норковых шубах с цветами в руках, а не чинуши с батоном.
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Чарльз Дарвин

сегодня, 15:33
О как! У нас уже тут Липецк внезапно в Керчь переехал. Ну или наоборот. Ну или журналист не мог родить новость
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Гость

сегодня, 15:31
Так это сайт Липецких новостей, или нет? При чем тут Керчь?
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Липчанка

сегодня, 15:31
Господи! Ну нашли невидаль сейчас - шуба! Их уже столько что аж рекламой замучили буквально навязывают - приходите от 3000 и выше....на любой вкус! Важно то что все-таки пришли не забыли и оказали внимание А блокадницы не на их шубы смотрели и просто им было приятно что представители власти их посетили и оказали внимание!
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