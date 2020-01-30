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Чиновницы пришли к блокадникам в шубах
И принесли батоны, оказавшиеся мясными и картофельными пирогами ручной работы.
В Керчи прошла акция «Блокадный хлеб»: представительницы власти в мехах преподнесли ветеранам мятые батоны. Как сообщает издание РИА «Новый День», к пережившим блокаду Ленинграда пришли председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат парламента Крыма Ирина Черненко.
Фотоотчет о мероприятии выложен на официальном портале горсовета Керчи: на большинстве снимков официальные дамы в шубках – норковых, каракулевых и так далее. Пользователей соцсетей возмутило то, что богато одетые дамы не раздевались в домах ветеранах и вручали вместе с цветами батоны. Пользователей соцсетей поразил контраст между богато одетыми женщинами и их символическими подарками ветеранам.
В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба", пишет РИА Новости. Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги с картофелем и мясом. Она также пояснила, что поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому и получилось, что на фотографии пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы — в шубах.
Сама глава горсовета, на чьей странице и разгорелся скандал, от общения с прессой пока воздерживается. Она также удалила свой комментарий, в котором говорилось, что ветераны «в подарках не нуждаются. Им нужно человеческое общение, доброта и уважение». Позже со страницы Хужиной был удален и сам пост о поздравлении блокадников, уточняет «Комсомольская правда».
Фотоотчет о мероприятии выложен на официальном портале горсовета Керчи: на большинстве снимков официальные дамы в шубках – норковых, каракулевых и так далее. Пользователей соцсетей возмутило то, что богато одетые дамы не раздевались в домах ветеранах и вручали вместе с цветами батоны. Пользователей соцсетей поразил контраст между богато одетыми женщинами и их символическими подарками ветеранам.
В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба", пишет РИА Новости. Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги с картофелем и мясом. Она также пояснила, что поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому и получилось, что на фотографии пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы — в шубах.
Сама глава горсовета, на чьей странице и разгорелся скандал, от общения с прессой пока воздерживается. Она также удалила свой комментарий, в котором говорилось, что ветераны «в подарках не нуждаются. Им нужно человеческое общение, доброта и уважение». Позже со страницы Хужиной был удален и сам пост о поздравлении блокадников, уточняет «Комсомольская правда».
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