В России

сегодня, 15:13

На Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

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#граница #коронавирус
На Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

Причина решения — риск распространения коронавируса.

Границы России на Дальнем Востоке будут закрыты. Распоряжение об этом сегодня, 30 января, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ. Причина — коронавирус. Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в Ухане. К утру четверга количество заболевших превысило 7,7 тыс., не менее 170 человек умерли, сообщает ТАСС.

- Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ"], - сказал премьер, открывая заседание правительства.

Речь идет о пунктах пропуска на российско-китайской границе в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, а также о пунктах в Забайкальском и Приморском краях. С 24 января они были закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю.

Ранее, 27 января, вице-премьер, курирующий систему здравоохранения, Татьяна Голикова заявила, что Россия не считает целесообразной идею закрытия границы с Китаем в связи со вспышкой коронавируса.

Татьяна Голикова возглавила созданный оперативный штаб. Он будет ежедневно информировать граждан о распространении вируса и мерах, которые принимает правительство, пишут «Известия». На сегодняшний день ни одного заражения в России не зафиксировано, подчеркнул Михаил Мишустин.
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#граница #коронавирус

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