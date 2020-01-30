В России
сегодня, 15:05
Скандального губернатора отправили в отставку
201
Своего поста лишился глава Чувашии.
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как пишут «Известия», Путин отправил в отставку главу Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия». Накануне партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. В январе Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Первый связан с призывом «мочить журналистов», сделанным им на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Через несколько дней в интернете появилось, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной техники.
Временно исполняющим обязанности главы республики Путин назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии, уточняет РИА Новости.
Собеседники РБК в администрации президента говорили, что отставка Игнатьева была запланирована еще до скандалов. По их словам, у него были низкие рейтинги и проблемы со здоровьем. Полномочия Игнатьева, который руководил Чувашией с 2010 года, истекали в сентябре 2020 года. К этому моменту он возглавлял бы регион уже десять лет.
Временно исполняющим обязанности главы республики Путин назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии, уточняет РИА Новости.
Собеседники РБК в администрации президента говорили, что отставка Игнатьева была запланирована еще до скандалов. По их словам, у него были низкие рейтинги и проблемы со здоровьем. Полномочия Игнатьева, который руководил Чувашией с 2010 года, истекали в сентябре 2020 года. К этому моменту он возглавлял бы регион уже десять лет.
201