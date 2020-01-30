Начальника грязинских электрических сетей задержали при получении взятки

29 января начальник Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» - «Липецкэнерго» получил от представителя производственной базы в селе Казинка часть взятки в два миллиона рублей. Начальника задержали с поличным. Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.

Как сообщила сегодня пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области, 29 января по подозрению в получении взятки задержан начальник Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» - «Липецкэнерго».



«Днем 29 января 2020 года начальник Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» - «Липецкэнерго» получил от представителя производственной базы в селе Казинка взятку в сумме 250 тысяч рублей. Как считает следствие, это лишь часть от оговоренной между ними взятки в размере два миллиона рублей. За эти деньги начальник филиала должен был оказать содействие в незаконном технологическом присоединение производственной базы к электрическим сетям. Преступление пресечено во взаимодействии с сотрудниками полиции.», - говорится в сообщении следственного управления.



Начальник филиала «Липецкэнерго» задержан. При допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.









