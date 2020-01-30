Происшествия

сегодня, 12:24

Начальника грязинских электрических сетей задержали при получении взятки

9 2238
#взятка
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Начальника грязинских электрических сетей задержали при получении взятки

29 января начальник Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» - «Липецкэнерго» получил от представителя производственной базы в селе Казинка часть взятки в два миллиона рублей. Начальника задержали с поличным. Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.

Как сообщила сегодня пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области, 29 января по подозрению в получении взятки задержан начальник Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» - «Липецкэнерго». 

«Днем 29 января 2020 года начальник Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» - «Липецкэнерго» получил от представителя производственной базы в селе Казинка взятку в сумме 250 тысяч рублей. Как считает следствие, это лишь часть от оговоренной между ними взятки в размере два миллиона рублей. За эти деньги начальник филиала должен был оказать содействие в незаконном технологическом присоединение производственной базы к электрическим сетям. Преступление пресечено во взаимодействии с сотрудниками полиции.», - говорится в сообщении следственного управления.

Начальник филиала «Липецкэнерго» задержан. При допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.




9 2238
#взятка
1

Комментарии (9)

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Викторм

2 минуты назад
Ааааа!!!! Поймали, наконец!!! И этого мусорщика хватайте. И Водоканал! И, конечно, главу района. Этого можно сразу в нужнике топить...
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Хитрый

15 минут назад
Фамилию можно написать кого * ?
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Пенсионер

33 минуты назад
Как надоела власть Питерских воров , начиная с Чубайса и кончая П.....
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Когда же за взятку !

36 минут назад
Поймают Самого " Верховного правителя Руси !, Кара небесная этого ублюдка настигнет обязательно !, Китайцы подхватили коронавирус за украденную тайгу !.
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Сергей 13

40 минут назад
А сколько он взял?Вот потому и стоят "Газели" и киоски записанные черти откуда,у народа денег много,забашляют.
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Владимир

42 минуты назад
А Курило не посадило ещё?!
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Смотрящий

46 минут назад
Так то ж ... Грязи! Там вообще - стадо, не пуганных эдиотов! Активней товарищи ... активней!
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Малоимущий

47 минут назад
Эх, взятки, как же я вас люблю!.. Кто бы мне дал бы пару лимончиков? Беру зелёненькими, если что.
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Влад

50 минут назад
пи....раз
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