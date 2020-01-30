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24 минуты назад

Молодая липчанка будет бороться за «Чайку»

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#конкурс
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Молодая липчанка будет бороться за «Чайку»

Режиссер ДК «Сокол» вышла в финал Всероссийского конкурса, посвященного полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Режиссер ДК «Сокол» Татьяна Шипилова представит Липецкую область на конкурсе «Чайка». Липчанка стала одной из 14 финалисток, отобранных среди 60 претенденток на участие из разных регионов страны. Татьяна успешно прошла региональный отбор, который состоял в презентации портфолио. Главные условия участия в конкурсе — профессиональные навыки претенденток, их активная общественная и гражданская деятельность.

Про конкурс «Чайка» Татьяна знает давно, с 2016 года: тогда в нем победила девушка из Липецка — учительница школы №51 Вера Сорокина. Еще тогда конкурс заинтересовал Татьяну, так как в нем участницы могут проявить себя с разных сторон. Девушка уже активно готовится к финалу: продумывает творческий номер, тренируется на интеллектуальных играх и занимается в спортивном зале.

- Этот конкурс — олицетворение молодой женщины-лидера, которая воплощает в себе гармоничное сочетание здорового образа жизни, спорта, интеллекта и творчества, - рассказала о «Чайке» Татьяна Шипилова. - Финал конкурса будет проходить в Ярославле. Я поеду туда защищать наш регион с чувством гордости, ведь мне удалось пройти жесткий отбор. В течение недели нас ждут три разных испытания: сдача нормативов ГТО, интеллектуальный конкурс и шоу-финал. На финале мы будем представлять свои творческие номера. Кроме того, каждая конкурсантка пройдет фотосессию с символами своего региона.

Соперницами Татьяны в финале станут представительницы из Рязанской, Тульской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Ярославской, Свердловской, Архангельской, Кемеровской областей, республик Алтай и Башкортостан, Санкт-Петербурга и Ненецкого АО. Имя лучшей девушки страны назовут 26 февраля.

Впервые региональный конкурс «Чайка» прошёл в Ярославской области в 2013 году в рамках празднования 50-летия полета Валентины Терешковой в космос. С 2014 года конкурс приобрел статус всероссийского. Ярославская область является малой родиной кандидата технических наук, профессора, генерал-майора, Героя Советского Союза, обладательницы титула «Величайшая женщина XX столетия», первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Именно здесь она начала свой путь — путь профессионала, патриота, гражданина, достойной уважения и подражания женщины.


Фото: личный архив Татьяны Шипиловой
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#конкурс
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