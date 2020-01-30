24 минуты назад
Молодая липчанка будет бороться за «Чайку»
Режиссер ДК «Сокол» вышла в финал Всероссийского конкурса, посвященного полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Про конкурс «Чайка» Татьяна знает давно, с 2016 года: тогда в нем победила девушка из Липецка — учительница школы №51 Вера Сорокина. Еще тогда конкурс заинтересовал Татьяну, так как в нем участницы могут проявить себя с разных сторон. Девушка уже активно готовится к финалу: продумывает творческий номер, тренируется на интеллектуальных играх и занимается в спортивном зале.
- Этот конкурс — олицетворение молодой женщины-лидера, которая воплощает в себе гармоничное сочетание здорового образа жизни, спорта, интеллекта и творчества, - рассказала о «Чайке» Татьяна Шипилова. - Финал конкурса будет проходить в Ярославле. Я поеду туда защищать наш регион с чувством гордости, ведь мне удалось пройти жесткий отбор. В течение недели нас ждут три разных испытания: сдача нормативов ГТО, интеллектуальный конкурс и шоу-финал. На финале мы будем представлять свои творческие номера. Кроме того, каждая конкурсантка пройдет фотосессию с символами своего региона.
Соперницами Татьяны в финале станут представительницы из Рязанской, Тульской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Ярославской, Свердловской, Архангельской, Кемеровской областей, республик Алтай и Башкортостан, Санкт-Петербурга и Ненецкого АО. Имя лучшей девушки страны назовут 26 февраля.
Впервые региональный конкурс «Чайка» прошёл в Ярославской области в 2013 году в рамках празднования 50-летия полета Валентины Терешковой в космос. С 2014 года конкурс приобрел статус всероссийского. Ярославская область является малой родиной кандидата технических наук, профессора, генерал-майора, Героя Советского Союза, обладательницы титула «Величайшая женщина XX столетия», первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Именно здесь она начала свой путь — путь профессионала, патриота, гражданина, достойной уважения и подражания женщины.
Фото: личный архив Татьяны Шипиловой
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