Общество

53 минуты назад

«Красное&Белое» заплатит штраф за нарушение условий хранения вина

15 728
#торговля #алкоголь
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«Красное&Белое» заплатит штраф за нарушение условий хранения вина

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении к административной ответственности ООО «БЕТА-М» за нарушение условий хранения алкогольной продукции.

В августе 2019 года в арбитражный суд Липецкой области обратилось управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области с заявлением о привлечении ООО «БЕТА-М» (сеть магазинов «Красное&Белое») к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

- В ходе проведения информационно-аналитического наблюдения 4 июня 2019 года в магазине «Красное&Белое», расположенном в доме №63 на улице Стаханова, был выявлен факт несоблюдения условий хранения вина, установленных изготовителем. Температура в торговом зале в момент осмотра составила +23°С, в то время как температура хранения для представленной алкогольной продукции, рекомендованная производителем, составляет от +5°С до +20°С, - сообщает пресс-служба арбитражного суда Липецкой области.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение привлечь ООО «БЕТА-М» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Компанию обязали заплатить штраф в 50 000 рублей.
15 728
#торговля #алкоголь
2

Комментарии (15)

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Гость

5 минут назад
Да не кипишуй ты так сильно, иди работай спокойно на свою кассу в кб)))) мы так поболтать зашли, один хрен ничего не изменится от наших хотелок и твоих высказываний. Правительству выгодно чтобы народ пил, больше алкашей меньше вопросов к власти)))))
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В догонку

9 минут назад
НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР вам:в КБ продавалось пиво на розлив.В конце года это прикрыли.И что???? Стало меньше мочи в розлив?????Немцы едут к нам в очередь за пивом?????Или может Октоберфест перенесли в рашку????Дауны тупые.
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Гость

10 минут назад
Ахахахах, такую статью забабахал о магнитах и пятерочках))) лично я не пью и Вам не советую, а кб в моем доме есть и я прекрасно вижу контингент покупателей алкогольной продукции. Вернуть вам талоны на алкашку как в Советские времена было, а то что не день так дтп с пьяным за рулем, то поножовщина на пьяную голову, очнитесь люди. Деградация полная, молодежь спилась нах вся и работать не хочет, проще по 5 рублей стрелять у этих самых кб.
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Павианам путина

14 минут назад
Пенсионер, не дро...чи,дай ССЫЛКУ на сайт РОСКАЧЕСТВА и все. И вообще-скачай приложения с GooglePlay и убедись лично,где пойло,а где как минимум 50% качества.Дебилы ублюдочные.только и знают запретить.Забыли что бывает при запретах???Опять люди будут СИНЕТЬ,умирать от ХЗ как в ИРКУТСКЕ и др. городах.Тупоголовые обезьяны!
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Пенсионер

17 минут назад
Красно белое это отстой весь алкоголь поленый ! Силовики весь конфискант и контрафакт прадают через эту сеть .
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Павианам путина

18 минут назад
Вот и я о том же!ГОСТЮ-ты прав на 100%.Но павианы безхвостые все равно пишут ахинею.Они просто и верхними и нижними лапами ударяют по клаве,но не понимают,что смысла в их белиберде-нет.Ничем не лучше шмурдюк в МАГНИТЕ-это вообще ГОСКОМПАНИЯ,да и в остальных тоже.Павианы как и обычные животные считают так-если они не видят или если им на морду накинуть тряпку-то и проблема... исчезает,ее нет)))) Ну животные,что с них взять!тот,кто бухает-он не ходит по КБ,а как раз покупает жижу в Магните-Пятерочке.А вот если норм чел захочет на тот же НГ купить норм шампанского...В путинской рашке-подделывают ВСЕ,так пусть хоть что-то будет в продаже хотя бы не совсем моча,хоть по * .Но павианам все равно,им не дано это понять.Обезьяны,лучше продолжайте нюхать у своих самок под хвостами,не лезьте вы в эти магазины!А КБ-хотят СКУПИТЬ,причем отдать очередному путинскому прихвостню за бесценок,как это было с МАГНИТАМИ.
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Житель

20 минут назад
да как обычно сотрудников оштрафуют на 100 000
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Гостю

23 минуты назад
Приходи в наш гараж, в гаражном кооперативе Липчанин—6, и ты узнаешь, что такое поило наивысшего качества!
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Руки прочь

25 минут назад
Я там пивас хороший за недорого беру
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Гостю

27 минут назад
Поило низкого качества в основном в Пятерочках, которые расположены в жилых домах...Как насчет их прикрыть?
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