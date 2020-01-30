«Красное&Белое» заплатит штраф за нарушение условий хранения вина

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении к административной ответственности ООО «БЕТА-М» за нарушение условий хранения алкогольной продукции.

В августе 2019 года в арбитражный суд Липецкой области обратилось управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области с заявлением о привлечении ООО «БЕТА-М» (сеть магазинов «Красное&Белое») к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».



- В ходе проведения информационно-аналитического наблюдения 4 июня 2019 года в магазине «Красное&Белое», расположенном в доме №63 на улице Стаханова, был выявлен факт несоблюдения условий хранения вина, установленных изготовителем. Температура в торговом зале в момент осмотра составила +23°С, в то время как температура хранения для представленной алкогольной продукции, рекомендованная производителем, составляет от +5°С до +20°С, - сообщает пресс-служба арбитражного суда Липецкой области.



Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение привлечь ООО «БЕТА-М» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Компанию обязали заплатить штраф в 50 000 рублей.