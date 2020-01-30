Общество

сегодня, 09:30

В Липецкой области оптимизируют бюджетные учреждения

5 1180
#оптимизация
3
В Липецкой области оптимизируют бюджетные учреждения

«Эксплуатация областной собственности» и «Автотранспортное учреждение» станут одним целым.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации региональных бюджетных учреждений. Под оптимизацию попали две организации - «Эксплуатация областной собственности» и «Автотранспортное учреждение». Их сольют в одно новое ведомство - «Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой области».

В постановлении поясняется, что оптимизация происходит в интересах экономической целесообразности и повышения эффективности работы двух учреждений. Новое ведомство возьмет на себя функции оптимизируемых учреждений и будет их преемником по всем обязанностям и правам. Функции и полномочия учредителя нового учреждения будет исполнять управление делами администрации Липецкой области. Слияние планируют завершить к 1 мая 2020 года.

Липецкое областное бюджетное учреждение «Автотранспортное учреждение» занимается оказанием автотранспортных услуг, техническим обслуживанием автотранспорта и ремонтом автотранспорта. Областное бюджетное учреждение «Эксплуатация областной собственности» (ОБУ «ЭКОС») было создано для эффективного использования зданий и сооружений областного уровня собственности. Государственным заданием «ЭКОСа» является выполнение работ по санитарно-технической эксплуатации зданий, находящихся в областной собственности.
5 1180
#оптимизация
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лисин

33 минуты назад
Сергей 13, если ты не видел , то не значит , что их нет .
ответить

Ник

42 минуты назад
Соединили ужа с ежом, получили....
ответить

Крылов

43 минуты назад
А вы друзья как не садитесь...
ответить

48 Rus

48 минут назад
Бред это всё сивой кобылы! Не верю я в это во всё.
ответить

Сергей 13

52 минуты назад
"Создано для эффективного использования зданий и сооружений",-не,ни разу не видел эффективного собственника.
ответить

Еще в рубрике

Молодая липчанка будет бороться за «Чайку»
#конкурс
Молодая липчанка будет бороться за «Чайку»

24 минуты назад

Общество
«Красное&Белое» заплатит штраф за нарушение условий хранения вина
#торговля #алкоголь
15
«Красное&Белое» заплатит штраф за нарушение условий хранения вина

54 минуты назад

Общество
Выбрасывать елки из окна – новая традиция Липецка?
#Выбросили елку #благоустройство
21
Выбрасывать елки из окна – новая традиция Липецка?

сегодня, 09:23

Общество
Сегодня в Липецке отключают свет, воду и тепло
#водоснабжение
8
Сегодня в Липецке отключают свет, воду и тепло

сегодня, 07:37

Общество
Условия ипотечных договоров теперь изложат в таблицах
#ипотека #кредит
3
Условия ипотечных договоров теперь изложат в таблицах

сегодня, 07:30

Общество
В Липецке благополучно завершилась эпопея с забравшимся на дерево котом
#кот #дерево
23
В Липецке благополучно завершилась эпопея с забравшимся на дерево котом

вчера, 18:42

Общество