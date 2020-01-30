В Липецкой области оптимизируют бюджетные учреждения

«Эксплуатация областной собственности» и «Автотранспортное учреждение» станут одним целым.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации региональных бюджетных учреждений. Под оптимизацию попали две организации - «Эксплуатация областной собственности» и «Автотранспортное учреждение». Их сольют в одно новое ведомство - «Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой области».



В постановлении поясняется, что оптимизация происходит в интересах экономической целесообразности и повышения эффективности работы двух учреждений. Новое ведомство возьмет на себя функции оптимизируемых учреждений и будет их преемником по всем обязанностям и правам. Функции и полномочия учредителя нового учреждения будет исполнять управление делами администрации Липецкой области. Слияние планируют завершить к 1 мая 2020 года.



Липецкое областное бюджетное учреждение «Автотранспортное учреждение» занимается оказанием автотранспортных услуг, техническим обслуживанием автотранспорта и ремонтом автотранспорта. Областное бюджетное учреждение «Эксплуатация областной собственности» (ОБУ «ЭКОС») было создано для эффективного использования зданий и сооружений областного уровня собственности. Государственным заданием «ЭКОСа» является выполнение работ по санитарно-технической эксплуатации зданий, находящихся в областной собственности.