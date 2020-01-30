Происшествия

сегодня, 09:13

Массовая авария попала на видео

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#авария #ДТП
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Массовая авария попала на видео

Вчера на Лебедянском шоссе столкнулись семь машин. В ДТП пострадал ребенок.

Момент столкновения автомобилей на Лебедянском шоссе попал на запись видеорегистратора. Авария произошла вчера вечером. В ДТП попали семь машин. «Ниссан» под управлением 51-летнего мужчины и «Лада-Веста» с 18-летним водителем за рулем. От удара «Веста» врезалась в стоящие «Ладу-Ларгус», ИЖ, «Хендай» и две «ГАЗели».


В аварии получили травмы 30-летний водитель и 7-летний пассажир ИЖа. С травмами их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой. Ребенок находился в детском автокресле, сообщает УГИБДД по Липецкой области.
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#авария #ДТП
1

Комментарии (5)

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гость

11 минут назад
Этот кондом и видос удалил, чтобы не чмырили
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Липчанин

11 минут назад
Где видео?
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Юрок Алтушок.

37 минут назад
Да, оператор кондом даже не вышел людям помочь.
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Сара Коннор

53 минуты назад
Стукач отметился.
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Ирина

57 минут назад
Автор видео ссыкун видел и захотел съе__ся. Не барское это дело в заторе стоять, объеду ка я лучше справа.
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