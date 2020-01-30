Происшествия
сегодня, 09:13
Массовая авария попала на видео
Вчера на Лебедянском шоссе столкнулись семь машин. В ДТП пострадал ребенок.
Момент столкновения автомобилей на Лебедянском шоссе попал на запись видеорегистратора. Авария произошла вчера вечером. В ДТП попали семь машин. «Ниссан» под управлением 51-летнего мужчины и «Лада-Веста» с 18-летним водителем за рулем. От удара «Веста» врезалась в стоящие «Ладу-Ларгус», ИЖ, «Хендай» и две «ГАЗели».
В аварии получили травмы 30-летний водитель и 7-летний пассажир ИЖа. С травмами их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой. Ребенок находился в детском автокресле, сообщает УГИБДД по Липецкой области.
В аварии получили травмы 30-летний водитель и 7-летний пассажир ИЖа. С травмами их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой. Ребенок находился в детском автокресле, сообщает УГИБДД по Липецкой области.
гость
Липчанин
Юрок Алтушок.
Сара Коннор
Ирина