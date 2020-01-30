Происшествия

сегодня, 08:58

7-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Лебедянском шоссе

2 890
#авария #ДТП
7-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Лебедянском шоссе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.


Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 января в Липецке на Лебедянском шоссе произошло столкновение автомобилей «Ниссан» под управлением 51-летнего мужчины и «Лада-Веста» с 18-летним водителем за рулем. От удара «Веста» врезалась в стоящие «Ладу-Ларгус», ИЖ, «Хендай» и две «ГАЗели». В аварии получили травмы 30-летний водитель и 7-летний пассажир ИЖа. С травмами их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой. Ребенок находился в детском автокресле.

В Ельце днем на улице Вермишева 19-летний водитель «Дэу-Нексии», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 80-летнюю женщину. Пенсионерка получил травмы, и после оказания медицинской помощи была отпущена.

29 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 935 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 499 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 104 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

2 890
#авария #ДТП

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей 13

46 минут назад
Пешеход С 20-летним Стажем, -далеко не факт.
ответить

Пешеход С 20-летним Стажем

сегодня, 09:21
М-да... Статистика впечатляющия! Итог: лучше ходить вообще пешком, так хоть дольше проживёшь, да и здоровье своё драгоценное подольше сохранишь!
ответить

Еще в рубрике

Массовая авария попала на видео
#авария #ДТП
5
Массовая авария попала на видео

сегодня, 09:13

Происшествия
25-летний липчанин упал с пятого этажа и остался жив
#падение с высоты
8
25-летний липчанин упал с пятого этажа и остался жив

сегодня, 09:05

Происшествия
Семь автомобилей столкнулись на Лебедянском шоссе
#авария #ДТП
79
Семь автомобилей столкнулись на Лебедянском шоссе

вчера, 18:21

Происшествия
Опасное вождение стало причиной тройной аварии на проспекте Победы
#авария #ДТП
53
Опасное вождение стало причиной тройной аварии на проспекте Победы

вчера, 16:16

Происшествия
За год на дорогах области погибли 175 человек
#авария #ДТП
7
За год на дорогах области погибли 175 человек

вчера, 15:19

Происшествия
56-летнего жителя Грязей обвиняют в убийстве матери металлической трубой
#убийство
14
56-летнего жителя Грязей обвиняют в убийстве матери металлической трубой

вчера, 14:30

Происшествия