7-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Лебедянском шоссе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 января в Липецке на Лебедянском шоссе произошло столкновение автомобилей «Ниссан» под управлением 51-летнего мужчины и «Лада-Веста» с 18-летним водителем за рулем. От удара «Веста» врезалась в стоящие «Ладу-Ларгус», ИЖ, «Хендай» и две «ГАЗели». В аварии получили травмы 30-летний водитель и 7-летний пассажир ИЖа. С травмами их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой. Ребенок находился в детском автокресле.

В Ельце днем на улице Вермишева 19-летний водитель «Дэу-Нексии», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 80-летнюю женщину. Пенсионерка получил травмы, и после оказания медицинской помощи была отпущена.

29 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 935 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 499 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 104 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.