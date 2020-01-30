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7-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Лебедянском шоссе
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
В Ельце днем на улице Вермишева 19-летний водитель «Дэу-Нексии», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 80-летнюю женщину. Пенсионерка получил травмы, и после оказания медицинской помощи была отпущена.
29 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 935 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 499 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 104 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Сергей 13
Пешеход С 20-летним Стажем