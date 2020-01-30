В Липецк вернулся лучший бомбардир Уфы, игравший раньше в Лиге чемпионов (ФОТО)

В состав мини-футбольного клуба во время дозаявок вольется целая «четверка» игроков.

Потерпевший поражения в обоих матчах-2020 липецкий мини-футбольный клуб решил укрепить состав. В результате в Липецк вернулся один из сильнейших игроков, когда-либо уже выступавший в команде – 27-летний Игорь Зайков.

В прошлом сезоне Зайков тоже приехал в Липецк зимой и ярко провел вторую часть сезона (14 матчей, 4 гола), однако по непонятным причинам руководство решило отказаться от его услуг. Игорь перешёл в уфимскую «Алгу», в составе которой в нынешнем сезоне в 13-ти матчах забил 12 мячей (в том числе один с 10-метрового), что является 9-м показателем в Высшей лиге АМФР по результативности.

По информации GOROD48, вернуть игрока оказалось непросто: он просто перестал брать трубки, когда ему звонили из Липецка и что-то требовали. Лишь когда за дело взялся энергичный вице-президент клуба Руслан Куркин, лед был растоплен и Зайков дал согласие на переход.





Сентябрь 2019 года во время первого этапа Кубка России. Куркин оказался тем руководителем клуба, кто догадался поддерживать хорошие отношения с Зайковым. Сейчас они очень пригодились

Добавим, что Зайков является воспитанником футзала Екатеринбурга, несколько лет играв в местной «Синаре» и даже попадал в заявку на матчи Лиги чемпионов.

Кроме Игоря Зайкова в Липецк перейдет из «Алги» и его ровесник Сергей Волошин, «звездным часом которого» является выступление за московский «Спартак» в 2016-18 гг.

Вернутся в команду и готовящийся отпраздновать в феврале свое 30-летие Артем Зайцев, во многих матчах прошлого сезона признававшийся лучшим игроком команды, а также 31-летний Александр Паламарчук. Обоих летом не совсем красиво убрали из основного состава, парни выступали в чемпионате Липецкой области, но когда «петух клюнул», их убедили вернуть в клуб.







Артем Зайцев

Таким образом, в период дозаявок в состав команды вольется целая новая четверка игроков. Ближайший свой матч липчане проведут 2 февраля в подмосковных Мытищах с занимающим 2-е место в Высшей лиге «Газпром-Бурением».