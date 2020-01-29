Новости в instagram
27 минут назад
Липецкая вечЁрка: подступающий коронавирус, китайские нелегалы и макеты нового парка Победы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 29 января.
«Коронавирус уже в Воронеже?». Этому сообщению липчане сегодня уделили большего всего внимания. Вчера в Сети появилось видео госпитализации в Воронеже двоих пациентов с подозрением на коронавирус. Выходит, смертельно вирус вот-вот придет и в наш регион? Ответы на важные вопросы дал начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.
Тем временем на окраине Липецка нашли китайских нелегалов. Вчера на территории села Кулешовка проводили проверку соблюдения миграционного законодательства. Проверены 11 человек. Восемь мигрантов с разрешениями — граждане Республики Узбекистан, а трое нелегалов — китайцы. Выяснилось, что полиция и миграционный контроль пришли на предприятие после обращения официальных властей. Жители деревни Кулешовка пожаловали в Косыревский сельсовет – они почувствовали странный запах с территории предприятия и обратили внимание на работников азиатской внешности, которые передвигались по населенному пункту.
В топе активных обсуждений — проблема распространения ВИЧ. Санитарные врачи подсчитали, что местные гомосексуалисты заражаются ВИЧ гораздо реже, чем гетеросексуалы. Наркоманы перестали быть главными источниками распространения ВИЧ-инфекции в Липецкой области.
ОСАГО в Липецкой области — рисковое предприятие, признали в Центральном банке России. Наш регион попал в число тех, где легко столкнуться с недобросовестными действиями на рынке автострахования. Кстати, на проспекте Победы рано утром сгорел «Hyundai Solaris». Огонь уничтожил автомобиль полностью.
Липчане не узнают парк Победы — это утверждение имеет полное право на жизнь, если увидеть макет проекта реконструкции зоны отдыха. Обновление парка обсудили в рамках совещания по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Тем временем на окраине Липецка нашли китайских нелегалов. Вчера на территории села Кулешовка проводили проверку соблюдения миграционного законодательства. Проверены 11 человек. Восемь мигрантов с разрешениями — граждане Республики Узбекистан, а трое нелегалов — китайцы. Выяснилось, что полиция и миграционный контроль пришли на предприятие после обращения официальных властей. Жители деревни Кулешовка пожаловали в Косыревский сельсовет – они почувствовали странный запах с территории предприятия и обратили внимание на работников азиатской внешности, которые передвигались по населенному пункту.
В топе активных обсуждений — проблема распространения ВИЧ. Санитарные врачи подсчитали, что местные гомосексуалисты заражаются ВИЧ гораздо реже, чем гетеросексуалы. Наркоманы перестали быть главными источниками распространения ВИЧ-инфекции в Липецкой области.
ОСАГО в Липецкой области — рисковое предприятие, признали в Центральном банке России. Наш регион попал в число тех, где легко столкнуться с недобросовестными действиями на рынке автострахования. Кстати, на проспекте Победы рано утром сгорел «Hyundai Solaris». Огонь уничтожил автомобиль полностью.
Липчане не узнают парк Победы — это утверждение имеет полное право на жизнь, если увидеть макет проекта реконструкции зоны отдыха. Обновление парка обсудили в рамках совещания по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Был "верховным правителем Руси "
Главная новость!