Общество

34 минуты назад

В Липецке благополучно завершилась эпопея с забравшимся на дерево котом

3 292
#кот #дерево
В Липецке благополучно завершилась эпопея с забравшимся на дерево котом

Просидел котейка на березе больше суток

Во дворе дома №35 по улице Папина еще вчера забрался кот. Самостоятельно спустится он не смог,  а от помощи в виде местных детей, взявшихся спустить его на землю, он забрался только еще дальше, и расположился на тонкой ветке на уровне 3 этажа дома. Удивительно, но тонкая ветка березы выдерживала вес весьма упитанного кота. Прямо под котом – металлический забор палисадника, если бы ветка не выдержала, то кот мог бы сильно травмироваться о металл.

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Жители дома говорят, что звонили в спасательные службы, где им предлагали платную услугу – снятие кота с дерева, по вполне законному прейскуранту – 1800 рублей.

Но, во время визита во двор журналиста GOROD48, собравшиеся у одного из подъездов пенсионерки пожаловались, что у них денег на спасение кота, увы, нет. Впрочем, уже вскоре деньги и не понадобились.

Жительница и житель дома, бросили в кота снежком, он сорвался со своей тонкой ветки и…. Девушка-спасительница подставила свое плечо падающему котофею. Приземлился он мягко, не пострадал сам и не травмировал девушку.

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Сейчас мокрого от снега и дождя кота кормят жители дома, и уже выяснилось, что он не местный, а забрел сюда с соседнего двора.

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#кот #дерево

Комментарии (3)

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я видео видел

2 минуты назад
Как солдаты помогли коту... Дереву... Где кота током долбило... Люди дикие стали... Рогатки ни у кого нет.
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кот Базилио

5 минут назад
А соседи этого дома оказывается жмоты, могли бы по 100 рублей хотя бы скинуться, и спасти меня ещё раньше! Мяу...
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Полицейский Тэклбери

15 минут назад
Всегда готов помочь, мэм..
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