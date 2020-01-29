В Липецке благополучно завершилась эпопея с забравшимся на дерево котом

Просидел котейка на березе больше суток

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Во дворе дома №35 по улице Папина еще вчера забрался кот. Самостоятельно спустится он не смог, а от помощи в виде местных детей, взявшихся спустить его на землю, он забрался только еще дальше, и расположился на тонкой ветке на уровне 3 этажа дома. Удивительно, но тонкая ветка березы выдерживала вес весьма упитанного кота. Прямо под котом – металлический забор палисадника, если бы ветка не выдержала, то кот мог бы сильно травмироваться о металл.Жители дома говорят, что звонили в спасательные службы, где им предлагали платную услугу – снятие кота с дерева, по вполне законному прейскуранту – 1800 рублей.Но, во время визита во двор журналиста GOROD48, собравшиеся у одного из подъездов пенсионерки пожаловались, что у них денег на спасение кота, увы, нет. Впрочем, уже вскоре деньги и не понадобились.Жительница и житель дома, бросили в кота снежком, он сорвался со своей тонкой ветки и…. Девушка-спасительница подставила свое плечо падающему котофею. Приземлился он мягко, не пострадал сам и не травмировал девушку.Сейчас мокрого от снега и дождя кота кормят жители дома, и уже выяснилось, что он не местный, а забрел сюда с соседнего двора.