Условия ипотечных договоров теперь изложат в таблицах

С 30 января банки обязаны указывать самые важные пункты ипотечного договора в форме таблицы. Это делается для удобства заемщика, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Согласно указанию Банка России в ипотечный договор добавят таблицу с информацией о сумме займа, сроках его возврата, способах исполнения обязательств по договору и размере процентной ставки. Также в таблицах отобразят информацию об услугах, которые оказываются кредитором за отдельную плату и данные о том, может ли кредитор уступить третьим лицам право требования по соглашению.



Таблицы уже используется при заключении договоров потребительского кредита, благодаря такой форме клиенту банка будет проще понять основные условия соглашения. «Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита и более ответственному отношению к выполнению обязательств по кредиту», - отмечается в сообщении Центробанка РФ.



Условия договора, которые не войдут в таблицу, банки будут указывать вне ее. Действие нормативного акта будет распространяться на все организации, осуществляющие деятельность по предоставлению гражданам ипотечных потребительских кредитов и займов.



Всего в Липецкой области за 11 месяцев жителям выдали 7 153 ипотечных кредитов на 13 миллиардов 896 миллионов рублей.



