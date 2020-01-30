сегодня, 07:30
Условия ипотечных договоров теперь изложат в таблицах
С 30 января банки обязаны указывать самые важные пункты ипотечного договора в форме таблицы. Это делается для удобства заемщика, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
Таблицы уже используется при заключении договоров потребительского кредита, благодаря такой форме клиенту банка будет проще понять основные условия соглашения. «Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита и более ответственному отношению к выполнению обязательств по кредиту», - отмечается в сообщении Центробанка РФ.
Условия договора, которые не войдут в таблицу, банки будут указывать вне ее. Действие нормативного акта будет распространяться на все организации, осуществляющие деятельность по предоставлению гражданам ипотечных потребительских кредитов и займов.
Всего в Липецкой области за 11 месяцев жителям выдали 7 153 ипотечных кредитов на 13 миллиардов 896 миллионов рублей.
Баклан