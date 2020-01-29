В России

11 минут назад

Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона

34
#зарплата #банк
Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона

Центральный банк планирует запустить такой сервис к 2021 году.

ЦБ и банки в конце 2020-го или начале 2021 года для борьбы с «зарплатным рабством» запустят начисление зарплаты без карты — по номеру телефона. Возможность перечисления зарплаты в системе быстрых платежей может появиться в конце 2020 - начале 2021 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции. Центробанк планирует в начале 2020 года утвердить "дорожную карту" по внедрению этой функции в СБП, уточняет издание «Финмаркет».

- Планируем к концу года этого или началу следующего такой функционал реализовать, - сказала Бакина в ходе прямой трансляции в Facebook.

Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке. По словам Бакиной, ЦБ видит интерес банков к этой схеме и сейчас данный вопрос с ними обсуждается, уточняет РБК.

Бакина добавила, что данный сервис может быть реализован, когда идентификатором в зарплатном реестре у работодателя станет не номер счета в конкретном банке, но еще и номер телефона сотрудника, поясняет ТАСС. При этом, создавая такой сервис, важно учесть многие риски, связанные, например, с утерей работником мобильного телефона или сменой номера, отметила глава департамента.
34
#зарплата #банк

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

92-летний мужчина женился и вскоре умер
#свадьба #брак
92-летний мужчина женился и вскоре умер

19 минут назад

В России
#стрельба #грабеж
Стрелявший в 13-летнюю девочку грабитель оказался психически больным

25 минут назад

В России
Из-за пожара в гимназии эвакуировали детей и учителей
#пожар #гимназия
Из-за пожара в гимназии эвакуировали детей и учителей

30 минут назад

В России
Найден труп подозреваемого в убийстве депутата и его жены
#убийство
Найден труп подозреваемого в убийстве депутата и его жены

сегодня, 15:05

В России
Делегация из Нидерландов отменила визит в Россию
#Нидерланды #дипломатия #международные отношения
Делегация из Нидерландов отменила визит в Россию

сегодня, 14:47

В России
По делу Голунова задержаны бывшие полицейские
#Иван Голунов
По делу Голунова задержаны бывшие полицейские

сегодня, 14:40

В России