В России
11 минут назад
Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона
Центральный банк планирует запустить такой сервис к 2021 году.
ЦБ и банки в конце 2020-го или начале 2021 года для борьбы с «зарплатным рабством» запустят начисление зарплаты без карты — по номеру телефона. Возможность перечисления зарплаты в системе быстрых платежей может появиться в конце 2020 - начале 2021 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции. Центробанк планирует в начале 2020 года утвердить "дорожную карту" по внедрению этой функции в СБП, уточняет издание «Финмаркет».
- Планируем к концу года этого или началу следующего такой функционал реализовать, - сказала Бакина в ходе прямой трансляции в Facebook.
Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке. По словам Бакиной, ЦБ видит интерес банков к этой схеме и сейчас данный вопрос с ними обсуждается, уточняет РБК.
Бакина добавила, что данный сервис может быть реализован, когда идентификатором в зарплатном реестре у работодателя станет не номер счета в конкретном банке, но еще и номер телефона сотрудника, поясняет ТАСС. При этом, создавая такой сервис, важно учесть многие риски, связанные, например, с утерей работником мобильного телефона или сменой номера, отметила глава департамента.
- Планируем к концу года этого или началу следующего такой функционал реализовать, - сказала Бакина в ходе прямой трансляции в Facebook.
Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке. По словам Бакиной, ЦБ видит интерес банков к этой схеме и сейчас данный вопрос с ними обсуждается, уточняет РБК.
Бакина добавила, что данный сервис может быть реализован, когда идентификатором в зарплатном реестре у работодателя станет не номер счета в конкретном банке, но еще и номер телефона сотрудника, поясняет ТАСС. При этом, создавая такой сервис, важно учесть многие риски, связанные, например, с утерей работником мобильного телефона или сменой номера, отметила глава департамента.