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19 минут назад
92-летний мужчина женился и вскоре умер
Великовозрастный жених сочетался браком в Омске.
Престарелый новобрачный скончался в Омске на 92-м году жизни, сообщает РИА Новости. Мужчина женился в 2019 году и стал самым великовозрастным женихом в Омске в прошлом году. Его избранницей стала 81-летняя пенсионерка.
Мужчина прожил в браке всего несколько месяцев. Он умер в январе 2020 года.
Известно, что до свадьбы 2019 года омич был женах и последние 1,5 года до брака вдовствовал. Его невеста была в разводе, она развелась с супругом около 10 лет назад.
Мужчина прожил в браке всего несколько месяцев. Он умер в январе 2020 года.
Известно, что до свадьбы 2019 года омич был женах и последние 1,5 года до брака вдовствовал. Его невеста была в разводе, она развелась с супругом около 10 лет назад.