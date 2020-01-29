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19 минут назад

92-летний мужчина женился и вскоре умер

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#свадьба #брак
92-летний мужчина женился и вскоре умер

Великовозрастный жених сочетался браком в Омске.

Престарелый новобрачный скончался в Омске на 92-м году жизни, сообщает РИА Новости. Мужчина женился в 2019 году и стал самым великовозрастным женихом в Омске в прошлом году. Его избранницей стала 81-летняя пенсионерка.

Мужчина прожил в браке всего несколько месяцев. Он умер в январе 2020 года.

Известно, что до свадьбы 2019 года омич был женах и последние 1,5 года до брака вдовствовал. Его невеста была в разводе, она развелась с супругом около 10 лет назад.
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#свадьба #брак

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