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30 минут назад

Из-за пожара в гимназии эвакуировали детей и учителей

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#пожар #гимназия
Из-за пожара в гимназии эвакуировали детей и учителей

Крупное возгорание произошло в образовательном учреждении в Татарстане.

Дети и персонал гимназии № 7 в Бугульме оказались на улице из-за пожара на крыше, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Днем 29 января поступило сообщение о пожаре в гимназии № 7 по улице Джалиля в городе Бугульма. На месте выяснилось, что огнем объята кровля здания. Администрацией учебного заведения были выведены из гимназии 850 человек, в том числе 54 сотрудника гимназии. Погибших и пострадавших нет.



Сотрудники МЧС борются с огнем. Работают 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. Площадь пожара уточняется.
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#пожар #гимназия

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