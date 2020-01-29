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30 минут назад
Из-за пожара в гимназии эвакуировали детей и учителей
Крупное возгорание произошло в образовательном учреждении в Татарстане.
Дети и персонал гимназии № 7 в Бугульме оказались на улице из-за пожара на крыше, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Днем 29 января поступило сообщение о пожаре в гимназии № 7 по улице Джалиля в городе Бугульма. На месте выяснилось, что огнем объята кровля здания. Администрацией учебного заведения были выведены из гимназии 850 человек, в том числе 54 сотрудника гимназии. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС борются с огнем. Работают 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. Площадь пожара уточняется.
Днем 29 января поступило сообщение о пожаре в гимназии № 7 по улице Джалиля в городе Бугульма. На месте выяснилось, что огнем объята кровля здания. Администрацией учебного заведения были выведены из гимназии 850 человек, в том числе 54 сотрудника гимназии. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС борются с огнем. Работают 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. Площадь пожара уточняется.