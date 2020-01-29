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Эрдоган обвинил Кремль в нарушении уговора
Турецкий лидер недоволен ситуацией с сирийским вопросом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам. По его словам, у Турции «заканчивается терпение» из-за непрекращающихся ударов правительственных сил в сирийском Идлибе, пишет «Коммерсант».
- Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит режиму необходимое предупреждение, - цитирует президента Турции издание Sabah.
По мнению турецкого лидера, астанинские договоренности Турции, России и Ирана перестали реализовываться на практике. При этом Эрдоган выразил готовность обсуждать с Москвой и Тегераном возобновление этого взаимодействия, уточняет ТАСС.
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии, напоминает РИА Новости. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований, около 30 тысяч боевиков.
- Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит режиму необходимое предупреждение, - цитирует президента Турции издание Sabah.
По мнению турецкого лидера, астанинские договоренности Турции, России и Ирана перестали реализовываться на практике. При этом Эрдоган выразил готовность обсуждать с Москвой и Тегераном возобновление этого взаимодействия, уточняет ТАСС.
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии, напоминает РИА Новости. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований, около 30 тысяч боевиков.