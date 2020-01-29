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Найден труп подозреваемого в убийстве депутата и его жены

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#убийство
Найден труп подозреваемого в убийстве депутата и его жены

Тело убийцы нашли в доме жертв.

Следователи установили подозреваемого в убийстве ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, им оказался местный житель, который после убийства покончил с собой. Тело предполагаемого убийцы было найдено в доме депутата.

Тела депутата Андрея Алабушева и его жены были найдены в частном доме в городе Зерноград Ростовской области, напоминает телеканал «Звезда». По версии следствия утром 28 января местный предприниматель проник в коттедж Алабушевых в Западном переулке города Зернограда и нанёс супругам ранения палашом. По версии следствия, мотивом убийства стали личные неприязненные отношения между подозреваемым и депутатом.

Убитый в Зернограде Андрей Алабушев - депутат Законодательного Собрания Ростовской области («Единая Россия»). Основной сферой его деятельности была наука. Алабышев являлся академиком РАН и автором 228 научных трудов, пишет «АиФ».
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#убийство

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