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США приписали себе освобождение Освенцима
Посольство США в Дании принесло в среду извинения за сообщение в своем Twitter, в котором указывалось, что концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) был освобожден в 1945 году американскими солдатами.
I går skrev vi ved en fejl, at Auschwitz-Birkenau blev befriet af amerikanske soldater. Det var selvfølgeligt sovjetiske soldater. Vi anerkender alle de allierede styrkers vigtige bidrag under Den Anden Verdenskrig og mindes de 6 millioner jøder, der døde under Holocaust.— U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) 28 января 2020 г.
- Американцы уже довольно долгое время изучают историю по голливудским фильмам. И проблема не в том, что мы не объясняем правду. А в том, что в США уверены, что американский солдат освободил всю Европу, — заявил телеведущий, журналист Владимир Соловьёв в беседе со «Взглядом».
Помимо сотрудников американского посольства освобождение Освенцима армии США приписал немецкий журнал Der Spiegel, напоминает «Лента». Однако после того как на сообщение обратили внимание пользователи сети, издание также принесло извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку».
27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. В лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек - представителей разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров, напоминает ТАСС.