В мире

сегодня, 14:55

США приписали себе освобождение Освенцима

240
#Освецим #ошибка #Великая Отечественная война
США приписали себе освобождение Освенцима

Посольство США в Дании принесло в среду извинения за сообщение в своем Twitter, в котором указывалось, что концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) был освобожден в 1945 году американскими солдатами.

- Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими войсками, — говорится в новом посте. - Мы признаем важный вклад всех союзнических войск во время Второй мировой войны и помним о шести миллионах евреев, которые погибли во время холокоста.


- Американцы уже довольно долгое время изучают историю по голливудским фильмам. И проблема не в том, что мы не объясняем правду. А в том, что в США уверены, что американский солдат освободил всю Европу, — заявил телеведущий, журналист Владимир Соловьёв в беседе со «Взглядом».

Помимо сотрудников американского посольства освобождение Освенцима армии США приписал немецкий журнал Der Spiegel, напоминает «Лента». Однако после того как на сообщение обратили внимание пользователи сети, издание также принесло извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку».

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. В лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек - представителей разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров, напоминает ТАСС.
240
#Освецим #ошибка #Великая Отечественная война

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Эрдоган обвинил Кремль в нарушении уговора
#Сирия #Турция #Эрдоган
Эрдоган обвинил Кремль в нарушении уговора

58 минут назад

В мире
В Афганистане разбился пассажирский самолет
В Афганистане разбился пассажирский самолет

27.01.2020 13:59

В мире
Россиянка Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании
1
Россиянка Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании

26.01.2020 10:07

В мире
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

26.01.2020 10:03

В мире
Американский адмирал порекомендовал союзникам США поучиться у России в оборонной сфере
1
Американский адмирал порекомендовал союзникам США поучиться у России в оборонной сфере

26.01.2020 09:59

В мире
Опубликованы скандальные переговоры Трампа об Украине и России
Опубликованы скандальные переговоры Трампа об Украине и России

26.01.2020 09:57

В мире