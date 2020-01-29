США приписали себе освобождение Освенцима

Посольство США в Дании принесло в среду извинения за сообщение в своем Twitter, в котором указывалось, что концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) был освобожден в 1945 году американскими солдатами.



I går skrev vi ved en fejl, at Auschwitz-Birkenau blev befriet af amerikanske soldater. Det var selvfølgeligt sovjetiske soldater. Vi anerkender alle de allierede styrkers vigtige bidrag under Den Anden Verdenskrig og mindes de 6 millioner jøder, der døde under Holocaust. — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) 28 января 2020 г.



- Американцы уже довольно долгое время изучают историю по голливудским фильмам. И проблема не в том, что мы не объясняем правду. А в том, что в США уверены, что американский солдат освободил всю Европу, — заявил телеведущий, журналист Владимир Соловьёв в беседе со



Помимо сотрудников американского посольства освобождение Освенцима армии США приписал немецкий журнал Der Spiegel, напоминает



27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. В лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек - представителей разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров, напоминает - Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими войсками, — говорится в новом посте. - Мы признаем важный вклад всех союзнических войск во время Второй мировой войны и помним о шести миллионах евреев, которые погибли во время холокоста.- Американцы уже довольно долгое время изучают историю по голливудским фильмам. И проблема не в том, что мы не объясняем правду. А в том, что в США уверены, что американский солдат освободил всю Европу, — заявил телеведущий, журналист Владимир Соловьёв в беседе со «Взглядом» Помимо сотрудников американского посольства освобождение Освенцима армии США приписал немецкий журнал Der Spiegel, напоминает «Лента» . Однако после того как на сообщение обратили внимание пользователи сети, издание также принесло извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку».27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. В лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек - представителей разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров, напоминает ТАСС