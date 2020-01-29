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Делегация из Нидерландов отменила визит в Россию

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#Нидерланды #дипломатия #международные отношения
Делегация из Нидерландов отменила визит в Россию

Депутаты парламента Нидерландов отменили визит в Россию, сообщают во вторник нидерландские СМИ со ссылкой на комитет парламента страны по иностранным делам. По данным СМИ, члены нидерландского парламента планировали посетить Россию в феврале.

Это был бы первый подобный их визит с 2008 года, пишет «Интерфакс».

Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию после того, как одному из депутатов был запрещен въезд на российскую территорию. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок пытался урегулировать вопрос, в том числе через российского посла в стране, однако это не привело к положительным результатам. Сьюрдсма считает, что попал в список за свои критические высказывания в отношении российских властей, в том числе касающиеся инцидента с MH17, а также прав человека в РФ, уточняет ТАСС.

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД. В российском ведомстве, комментируя ситуацию, отметили, что нидерландскую сторону заранее проинформировали о нежелательности включения Шурдсмы в делегацию из-за его агрессивных высказываний в адрес Москвы. Как считают в МИД, в Гааге не хотели, чтобы визит парламентариев состоялся, а теперь, отменив его под предлогом "депутатской солидарности", власти по "заезженной схеме возлагают вину на Россию", пишет РИА Новости.
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#Нидерланды #дипломатия #международные отношения

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