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По делу Голунова задержаны бывшие полицейские

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#Иван Голунов
По делу Голунова задержаны бывшие полицейские

Журналист признан потерпевшим.

29 января Следственный комитет России сообщил о задержании пятерых экс-полицейских, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По словам источника «Известий», им инкриминируются преступления по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).

По данным интернет-издания Meduza в рамках уголовного дела о незаконном задержании журналиста Голунова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров, а также бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий. Днем ранее сообщалось, что возбуждено соответствующее уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не собирается вмешиваться в работу Следственного комитета по делу журналиста Ивана Голунова, пишет ТАСС. Песков подчеркнул, что целью следственных действий "является выявить и определить обстоятельства и виновных в нарушении закона". Он добавил, что следователи проводят дознание и ведут другую работу.

Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, напоминает РИА Новости. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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#Иван Голунов

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