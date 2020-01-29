В России
сегодня, 14:40
По делу Голунова задержаны бывшие полицейские
166
Журналист признан потерпевшим.
29 января Следственный комитет России сообщил о задержании пятерых экс-полицейских, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По словам источника «Известий», им инкриминируются преступления по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).
По данным интернет-издания Meduza в рамках уголовного дела о незаконном задержании журналиста Голунова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров, а также бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов.
14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий. Днем ранее сообщалось, что возбуждено соответствующее уголовное дело.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не собирается вмешиваться в работу Следственного комитета по делу журналиста Ивана Голунова, пишет ТАСС. Песков подчеркнул, что целью следственных действий "является выявить и определить обстоятельства и виновных в нарушении закона". Он добавил, что следователи проводят дознание и ведут другую работу.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, напоминает РИА Новости. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
По данным интернет-издания Meduza в рамках уголовного дела о незаконном задержании журналиста Голунова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров, а также бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов.
14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий. Днем ранее сообщалось, что возбуждено соответствующее уголовное дело.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не собирается вмешиваться в работу Следственного комитета по делу журналиста Ивана Голунова, пишет ТАСС. Песков подчеркнул, что целью следственных действий "является выявить и определить обстоятельства и виновных в нарушении закона". Он добавил, что следователи проводят дознание и ведут другую работу.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, напоминает РИА Новости. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
166