Должникам за электроэнергию приостановят предоставление льгот по отплате коммунальных услуг

С 1 марта 2020 года получить денежные выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг граждане льготных категорий Липецкой области смогут только при отсутствии задолженности за электроэнергию

В регионе меняются правила предоставления мер социальной поддержки. После неуплаты 2 месяцев текущих платежей за электроэнергию предоставление льготы по оплате коммунальных услуг приостановят. Информация о наличии задолженности для управления социальной защиты населения региона будет обновляться каждый месяц. Приостановление льготы не означает её отмену. Как только гражданин погашает долги или заключает соглашение по погашению задолженности и начинает выплачивать долг, льготы будут предоставлены в полном объеме, в том числе и за те месяцы, в которые долг образовался. Изменения не коснутся только льготников, вовремя оплачивающих квитанции.

«Существует несколько причин образования долга, и все их важно учитывать, чтобы предоставление льготы по отплате коммунальных услуг не было приостановлено. В первую очередь нужно оплачивать квитанции каждый месяц до 10 числа, а не от случая к случаю. Сделать это можно с компьютера или мобильного телефона в Личном кабинете клиента – lkk.lesk.ru. Следует информировать поставщика электроэнергии о продаже квартиры или дома. Иначе может случиться, что долги будет копить новый собственник, а исковая работа будет вестись в отношении прежнего. В итоге с банковского счёта бывшего владельца жилья могут быть списаны средства в счет погашения неплатежей, которые допустил новый владелец. Также собственникам, которые временно не проживают в доме или квартире, нужно каждый месяц с 1 по 25 число передавать показания электросчётчика. Иначе, плату продолжат начислять сначала по среднему потреблению, а потом по нормативу, установленному для Липецкой области. В результате появится долг, который приведёт к приостановке предоставления льгот и применению санкций», - сообщила Ольга Рукина, заместитель генерального директора по продажам гарантирующего поставщика электроэнергии в Липецкой области.

Перечень санкций, применяемых к должникам, обширный. Так, неплательщикам начисляют пеню за каждый день просрочки платежа по ставке 18% годовых и отключают электроэнергию. Только в прошлом году в регионе обесточили 7 518 квартир и индивидуальных домов. При этом введение ограничения не освободило неплательщиков от оплаты ранее накопленного долга. Кроме того, должникам дополнительно начислили по 3 тысячи рублей – такова стоимость услуг по введению ограничения и возобновлению поставки электроэнергии.

«Если неплательщик продолжает упорствовать в своем нежелании оплачивать потреблённую электроэнергию, а самовольно подключается к электросетям, то его штрафуют по статье 7.19 «Самовольное подключение и использование электрической энергии» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении штраф увеличивается в два раза. Неплатежи также взыскиваются через суд. Так, в 2019 году суды вынесли 49 тысяч положительных решений о взыскании задолженности с жителей региона. При взыскании неплатежей через суд, гражданам приходится оплачивать не только долги, но и госпошлину», - рассказал Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам гарантирующего поставщика электроэнергии в Липецкой области.

У неплательщиков арестовывают имущество и банковские счета, им запрещают покидать пределы страны. Должникам приходится сталкиваться с проблемами при продаже жилья или получении кредита, ведь наличие долгов портит кредитную историю. Теперь и предоставление льготы по оплате коммунальных услуг зависит от наличия или отсутствия задолженности. «В связи с этим, жителям региона стоит внимательнее относиться к срокам оплаты электроэнергии и передачи показаний и вовремя информировать поставщика электроэнергии о продаже жилья», - добавил Андрей Коновалов.

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