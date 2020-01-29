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В липецких кафе воруют и у посетителей, и у персонала

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#кража #общепит
В липецких кафе воруют и у посетителей, и у персонала

Кражи денег и имущества произошли в соседних заведениях.

Мировой судья СУ №15 Советского округа Липецка рассмотрела материалы двух уголовных дел, связанных с воровством в общепите. В одном случаев пострадавшим от преступления стал гость заведения, во втором — его сотрудник.

В ночь на 28 октября 2019 года на веранде паба на улице Скороходова обокрали 32-летнего гражданина Украины. Мужчина отвлекся и у него исчезла мужская сумка с документами, зарядкой от смартфона, банковской картой и 5 000 рублей. Вечером 12 октября 2019 года кража произошла в рыбном ресторане на улице Фрунзе. Сотрудник общепита оставил в раздевалке для персонала свою сумку. После завершения смены рабочий заметил, что из нее пропало 3 000 рублей.

Преступников вычислили по записям с камер видеонаблюдения. В первом случае вором оказался посетитель паба, во втором — сотрудник ресторана. Оба уголовных дела закончились примирением сторон и прекращением судебного процесса. Обворованный украинец получил обратно свою сумку и документы, а сотрудник ресторана — украденные деньги. Правда, обворовавшего своего коллегу рабочего уволили из ресторана. Сейчас он трудится в заведении по соседству.
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#кража #общепит

Комментарии (3)

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ттт

13 минут назад
че за фигня на фотке?! попытку продать такое надо за воровство засчитывать
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дармоеды

36 минут назад
общепит ныне ценами не радует
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Бывалый

38 минут назад
Не своруешь - не проживёшь! Вот и воруют, чтоб как-то прожить!
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