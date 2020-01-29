Липчанина задержали с крупной партией героина в Белгородской области

У мужчины нашли 36 свёртков наркотиков.

39-летний житель Липецкой области задержан в Белгородской области, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Во время задержания у липчанина нашли крупную партию наркотиков — 36 свёртков героина общей массой 45 граммов.



- По предварительным данным, злоумышленник планировал через тайники сбыть на территории Белгорода. В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, - сообщает белгородская полиция.



Липчанин также был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Он арестован на 7 суток.