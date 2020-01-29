Происшествия

47 минут назад

Липчанина задержали с крупной партией героина в Белгородской области

3 310
#наркотики
Липчанина задержали с крупной партией героина в Белгородской области

У мужчины нашли 36 свёртков наркотиков.

39-летний житель Липецкой области задержан в Белгородской области, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Во время задержания у липчанина нашли крупную партию наркотиков — 36 свёртков героина общей массой 45 граммов.

- По предварительным данным, злоумышленник планировал через тайники сбыть на территории Белгорода. В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ  - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, - сообщает белгородская полиция.

Липчанин также был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Он арестован на 7 суток.
3 310
#наркотики

Комментарии (3)

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Сергей 13

29 минут назад
Этот бык шо, пьяный за рулём это фуфло катал?Это клиника, закройте его до пенсии,а потом пусть по помойкам ковыряется, лошара!
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Гость

30 минут назад
Всю партию одной клизмой в известное место ему , нечего содержать его в тюрьме
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Храмой

35 минут назад
На 18 лет петуха закрывайте.
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