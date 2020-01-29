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33 бутылки водки обошлись двум бизнесменам в 1 млн рублей

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#торговля #алкоголь
33 бутылки водки обошлись двум бизнесменам в 1 млн рублей

У предпринимателей не было разрешения на реализацию крепкого спиртного.

Два липецких предпринимателя заплатят по полмиллиона рублей за торговлю водкой без лицензии, сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области. Ранее в суд  с двумя заявлениями к двум индивидуальным предпринимателям обратились представители управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Чиновники требовали привлечь бизнесменов к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

- В январе 2019 года управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции. В ходе проверки было установлено, что в киоске на улице 40 лет Октября, а также в закусочной на площади Металлургов осуществляется оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии. В первом случае было обнаружено и изъято 12 бутылок водки «Родник Сибири», а во втором случае 21 бутылка водки «Гжелка» и «Добрый медведь», - сообщили в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении двух индивидуальных предпринимателей к административной ответственности. Каждый из бизнесменов наказан штрафом в 500 000 рублей.
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#торговля #алкоголь

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