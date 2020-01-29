Общество

53 минуты назад

Липецкие гомосексуалисты заражаются ВИЧ гораздо реже, чем гетеросексуалы

16 844
#ВИЧ #СПИД
Липецкие гомосексуалисты заражаются ВИЧ гораздо реже, чем гетеросексуалы

При этом среди вновь заболевших в прошлом году вновь преобладали мужчины.

Наркоманы перестали быть главными источниками распространения ВИЧ-инфекции в Липецкой области.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, среди 348 заразившихся вирусом иммунодефицита в 2019 году наркотическим путем подцепили заразу 138 человек (39,6 %). На первое место вышел половой путь передачи инфекции, которым подцепили заразу почти две трети заболевших - 59,7 %.

Среди них лишь 4,6 приобрели ВИЧ-положительный статус гомосексуальным путем, ориентация остальных оказалась традиционной.

Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались преимущественно среди людей 18-49 лет.

При этом большинство вновь заболевших составили мужчины – 64,8 %.

Фото dw.com

16 844
#ВИЧ #СПИД

Комментарии (16)

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Сергей 13

2 минуты назад
Г.48, какие то странные у Вас картинки,мне вот пофуй их проблемы...
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Фауст

8 минут назад
Наверно снег пойдёт и морозы грянут!....
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Ъ

21 минуту назад
я знаю одну партию ,там их очень много
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хород 48

22 минуты назад
обоснуй бродяг,что за форма передачи заболевания -подцепь заразу?
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124

30 минут назад
А ск скрытых геев??? ведь в России нельзя признаться что гей общество не воспринимает!
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смех

35 минут назад
Чарльз Дарвин, когда г48 , в канун Нового года , указывал , что цены на банные услуги и допы, в виде путан , не поменяются , в принципе нормально было .
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Дерзкий

40 минут назад
* а р а з ы
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истина

41 минуту назад
Только дурак признается в том, что он гомосек. Вот и врут, что традиционной ориентации, а по факту все больные СПИДом латентные гомики и" к бабушке ходить не нужно."
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данковчанин

41 минуту назад
Если большинство заболевших мужчины значит их заражали женщины. Нужно активнее выявлять больных женщин и предупреждать об отвественности за распространение заразы. Ввести жесточайшую уголовную ответственность за нарушения со стороны больных как женщин так и мужчин. Например 10 лет лишения свободы. То же самое и на виновных в случае заражения в лечебных учреждениях. .
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седой

44 минуты назад
это что ...типа рекламник такой ???))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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