Липецкие гомосексуалисты заражаются ВИЧ гораздо реже, чем гетеросексуалы

При этом среди вновь заболевших в прошлом году вновь преобладали мужчины.

Наркоманы перестали быть главными источниками распространения ВИЧ-инфекции в Липецкой области. По данным территориального управления Роспотребнадзора, среди 348 заразившихся вирусом иммунодефицита в 2019 году наркотическим путем подцепили заразу 138 человек (39,6 %). На первое место вышел половой путь передачи инфекции, которым подцепили заразу почти две трети заболевших - 59,7 %. Среди них лишь 4,6 приобрели ВИЧ-положительный статус гомосексуальным путем, ориентация остальных оказалась традиционной. Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались преимущественно среди людей 18-49 лет. При этом большинство вновь заболевших составили мужчины – 64,8 %. Фото dw.com