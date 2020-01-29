53 минуты назад
Липецкие гомосексуалисты заражаются ВИЧ гораздо реже, чем гетеросексуалы
При этом среди вновь заболевших в прошлом году вновь преобладали мужчины.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, среди 348 заразившихся вирусом иммунодефицита в 2019 году наркотическим путем подцепили заразу 138 человек (39,6 %). На первое место вышел половой путь передачи инфекции, которым подцепили заразу почти две трети заболевших - 59,7 %.
Среди них лишь 4,6 приобрели ВИЧ-положительный статус гомосексуальным путем, ориентация остальных оказалась традиционной.
Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались преимущественно среди людей 18-49 лет.
При этом большинство вновь заболевших составили мужчины – 64,8 %.
Фото dw.com
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