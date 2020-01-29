Общество

сегодня, 10:12

Реконструкция улицы Баумана начнется зимой

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#дорога #реконструкция #строительство
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Реконструкция улицы Баумана начнется зимой

Мэрия уже начала поиск подрядчика.

Управление строительства Липецка объявило электронный аукцион на реконструкцию улицы Баумана. За расширение проезжей части и сопутствующие работы городская казна готова заплатить до 196,3 млн рублей. Реконструкция улицы Баумана затронет участок в 1,6 км от пересечения с трассой Орел-Тамбов до улицы Пожарского.

Определение победителя аукциона запланировано на 4 февраля. Подрядчик должен будет приступить к работам сразу после заключения контракта. При успешном проведении тендера это означает, что обновление проезжей части начнется в феврале. В первую очередь подрядчик займется выносом сетей электроснабжения и водопровода, вырубкой мешающих расширению дороги до четырех полос деревьев, строительством подпорной стенки. Летом строители должны приступить к обновлению дорожной одежды и тротуаров. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.

Напомним, публичные слушания по вопросу реконструкции улицы Баумана и расширению проезжей части до четырех полос проходили осенью 2019 года. Участников публичных слушаний по проекту межевания больше интересовало не то, как будет выделен участок, а не затронет ли реконструкция их владения. В ходе публичных слушаний поступило 16 претензий и предложений. Большая часть из них принята. Так, чиновники готовы перенести на улице Баумана остановки, оборудовать новые пешеходные переходы, съезды к жилым домам, обновить ливневую канализацию.

Вместе с этим, были отклонены протесты против расширения дороги до четырех полос. В департамент градостроительства пришло коллективное письмо с 203 подписями. Жильцы частных домов боятся, что транспорт будет ездить вдоль их заборов, на улице из-за хорошей дороги вырастет число ДТП, старые дома разрушатся от вибрации. Архитекторы заверяют их, что реконструкция не затронет участки под жилыми домами, то есть легально и по правилам установленные заборы никто сносить не будет. 
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#дорога #реконструкция #строительство
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Комментарии (1)

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давно пора

сегодня, 10:20
Сколько можно ездить по двухполосной дороге с выходом на крупную региональную трассу? И до каких пор не будет съезда с "тамбовки" (со стороны цемзавода) в город на Сокол по развязке?
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