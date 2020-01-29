Общество
24 минуты назад
Строители проиграли блогерам в суде
В постах, посвященных скандальной точечной застройке в переулке Яблочкина, не нашли клеветы и очернения деловой репутации.
- Арбитражный суд Липецкой области изучил материалы дела, проанализировал и оценил представленные доказательства, материалы проведенной в ходе рассмотрения дела лингвистической экспертизы, и вынес решение: отказать в удовлетворении искового заявления ООО СЗ «Строймастер», - сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.
Разбирательство по иску ООО «Специализированный застройщик Строймастер» к двум липецким блогерам – Михаилу Ларионову, более известному под псевдонимом Нестор Неверов, и Татьяне Семеновой, началось в арбитражном суде в прошлом мае. В своем заявлении застройщик потребовал признать их публикации в Facebook не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации. Оба блогера прошлой весной писали о ситуации сложившейся вокруг строительства ЖК «Авангард» в переулке Яблочкина. Истец стоял на том, что публикации Ларионова и Семеновой негативным образом отразились на деловой репутации «Строймастера», и их компанию блогеры сравнивают с ОПГ. Блогеры заявили, что в сети Facebook использовали гражданское право, гарантированное Конституцией Российской Федерации - высказывать открыто свое мнение. При этом оба утверждали, что те части текстов, на которые обратил внимание застройщик, несут оценочный характер. Представители истца увидели в этих постах клевету и потребовали через суд взыскать с блогеров 200 000 рублей.
Разбирательство по иску ООО «Специализированный застройщик Строймастер» к двум липецким блогерам – Михаилу Ларионову, более известному под псевдонимом Нестор Неверов, и Татьяне Семеновой, началось в арбитражном суде в прошлом мае. В своем заявлении застройщик потребовал признать их публикации в Facebook не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации. Оба блогера прошлой весной писали о ситуации сложившейся вокруг строительства ЖК «Авангард» в переулке Яблочкина. Истец стоял на том, что публикации Ларионова и Семеновой негативным образом отразились на деловой репутации «Строймастера», и их компанию блогеры сравнивают с ОПГ. Блогеры заявили, что в сети Facebook использовали гражданское право, гарантированное Конституцией Российской Федерации - высказывать открыто свое мнение. При этом оба утверждали, что те части текстов, на которые обратил внимание застройщик, несут оценочный характер. Представители истца увидели в этих постах клевету и потребовали через суд взыскать с блогеров 200 000 рублей.