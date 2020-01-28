Спорт

сегодня, 18:48

Липецкие бегуньи выиграли… чемпионат Москвы

6 423
#Легкая атлетика
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Липецкие бегуньи выиграли… чемпионат Москвы

Елена и Марина стали "королевами столицы" в беге.

Липецкие девушки «зажгли» в чемпионате Москвы, который проходит в столичном манеже ЦСКА. В первый день Елена Коробкина (1 500 метров) и Марина Пантелеева (60 метров) завоевали «золотые» медали.

Победа Коробкиной (на фото слева), которая продолжает собирать всевозможные титулы в начале 2020 года, получилась более, чем убедительной. Полтора километра она пробежала за 4 минуты 08,75 секунды, что на 21 секунду (!) быстрее, чем у финишировавшей следом Екатерина Слободкиной (04:29,47). Отрыв липчанки на финише составил около 100 метров.

Пантелеева в спринте промчалась 60 метров за 7,50 секунды в квалификации и чуть хуже в финале – 7,53, опередив ставшую второй Викторию Ильину на 9 сотых секунды. За победу в беге на 60 метров боролись 54 спортсменки.

Обе липецкие «королевы Москвы» на соревнованиях выступают параллельным зачетом за Липецкую область и столицу. В этих соревнованиях они представляли Центр олимпийской подготовки Москомспорта по легкой атлетике.

Фото vk.com/mosathletics.federation


6 423
#Легкая атлетика
2

Комментарии (6)

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Галкин

42 минуты назад
Мужички стероидные . На дам не похожи.
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Гриша

44 минуты назад
Хорошие дефки. Потные и стройные.
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???

сегодня, 19:15
Не бабы, а мужики какие-то теперь они стали от этого бега. Не сисек, не задницы совсем уже нет у них.
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Чемпион

сегодня, 19:07
Молодой... ты ... обрезал все комменты...)
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100

сегодня, 19:05
Молодой, себя за х... подержи дрочер хренов!!!
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Молодой

сегодня, 19:04
А за что подержаться у них
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