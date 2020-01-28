Липецкие бегуньи выиграли… чемпионат Москвы

Елена и Марина стали "королевами столицы" в беге.

Липецкие девушки «зажгли» в чемпионате Москвы, который проходит в столичном манеже ЦСКА. В первый день Елена Коробкина (1 500 метров) и Марина Пантелеева (60 метров) завоевали «золотые» медали.

Победа Коробкиной (на фото слева), которая продолжает собирать всевозможные титулы в начале 2020 года, получилась более, чем убедительной. Полтора километра она пробежала за 4 минуты 08,75 секунды, что на 21 секунду (!) быстрее, чем у финишировавшей следом Екатерина Слободкиной (04:29,47). Отрыв липчанки на финише составил около 100 метров.

Пантелеева в спринте промчалась 60 метров за 7,50 секунды в квалификации и чуть хуже в финале – 7,53, опередив ставшую второй Викторию Ильину на 9 сотых секунды. За победу в беге на 60 метров боролись 54 спортсменки.

Обе липецкие «королевы Москвы» на соревнованиях выступают параллельным зачетом за Липецкую область и столицу. В этих соревнованиях они представляли Центр олимпийской подготовки Москомспорта по легкой атлетике.



Фото vk.com/mosathletics.federation

