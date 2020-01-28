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5 минут назад
Липецкая вечЁрка: бизнес на школьниках, горящие иномарки и отставка главного смотрителя
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 28 января.
Читателей сегодня заинтересовало сообщение насчет картельного сговора московских компаний. УМВД по Липецкой области выявило теневые схемы победы на торгах по поставке питания в школы и лечебные учреждения региона. Полиция передала итоги своей проверки в управление федеральной антимонопольной службы по Липецкой области. И УМВД, и УФАС продолжают анализ документации. Пока установлено, что ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» и ООО «Столичная кулинарная компания» действовали вместе на торгах, которые проводились с января 2016 по ноябрь 2019 года.
Сегодня ночью на улице Ворошилова в Липецке горели три иномарки — два «Мерседеса» и «Мазда». Пламя тушил расчет пожарной части №6. Оба «Мерседеса» уничтожены огнем, у « Maзды» огнем поврежден задний бампер и задний левый фонарь. Пожар записал на видео его очевидец. А утром на улице Невского произошло двойное столкновение, после которого один из автомобилей опрокинулся. Автомобиль «Форд» выезжал с парковки от здания №25 по улице Невского. В этот момент в сторону улицы Металлургов двигалась «Тойота». После столкновения с «Фордом» машина опрокинулась и врезалась в столб на обочине.
Множество комментариев оставлено под новостью «Игорь Тиньков долго думал и передумал». Сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета депутаты назначили дату публичных слушаний по проекту изменения в Устав города: они пройдут 13 февраля. Но это техническое решение вызвало бурные споры. Спикер горсовета проголосовал за сокращение числа депутатов. Ранее он отказался подписать письмо авторов соответствующей реформы Устава Липецка.
В продолжение политической темы – отставка в мэрии. Сегодня начальник управления главного смотрителя города Липецка Алексей Огневой написал заявление об уходе по собственному желанию. Алексей Огневой занимал данный пост с апреля 2019 года.
Сегодня ночью на улице Ворошилова в Липецке горели три иномарки — два «Мерседеса» и «Мазда». Пламя тушил расчет пожарной части №6. Оба «Мерседеса» уничтожены огнем, у « Maзды» огнем поврежден задний бампер и задний левый фонарь. Пожар записал на видео его очевидец. А утром на улице Невского произошло двойное столкновение, после которого один из автомобилей опрокинулся. Автомобиль «Форд» выезжал с парковки от здания №25 по улице Невского. В этот момент в сторону улицы Металлургов двигалась «Тойота». После столкновения с «Фордом» машина опрокинулась и врезалась в столб на обочине.
Множество комментариев оставлено под новостью «Игорь Тиньков долго думал и передумал». Сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета депутаты назначили дату публичных слушаний по проекту изменения в Устав города: они пройдут 13 февраля. Но это техническое решение вызвало бурные споры. Спикер горсовета проголосовал за сокращение числа депутатов. Ранее он отказался подписать письмо авторов соответствующей реформы Устава Липецка.
В продолжение политической темы – отставка в мэрии. Сегодня начальник управления главного смотрителя города Липецка Алексей Огневой написал заявление об уходе по собственному желанию. Алексей Огневой занимал данный пост с апреля 2019 года.
43