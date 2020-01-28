«ЗАЧЁТная вечеринка»: танцы, студенты, Татьяны, песни и горячие пирожки

Последняя суббота января получилась весёлой, беззаботной и щедрой на приятные встречи и новые знакомства.

В КРК «Мегаполис» состоялась специальная «ЗАЧЁТНая вечеринка» - главными действующими лицами стали все, кто до утра зажигал на танцполе под лучшие хиты, веселился, вспоминая студенческие годы, подпевая участникам вокального ансамбля «Голос. ЛГТУ». Гостей «ЗАЧЁТной вечеринки» встречали горячими пирожками, а Татьяны и предъявители студенческого билета получили еще и скидку на вход. В перерывах между танцевальными сетами самых активных ждали сюрпризы и полезные подарки, подготовленные партнером мероприятия – электронным дискаунтером «Ситилинк».«Ситилинк» - один из крупнейших магазинов онлайн-торговли, на российском рынке с 2008 года.В ассортименте представлено 65 000 наименований бытовой техники, цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей. Более 100 полноформатных магазинов, порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 330 городах России.Особенно приятно, что в числе получивших функциональные и полезные подарки от «Ситилинк» оказались и две Татьяны. «ЗАЧЁТная вечеринка» в КРК «Мегаполис» прошла на пять с плюсом, значит положительных эмоций и добрых воспоминаний хватит надолго, до следующей специальной вечеринки – точно!(16+) Для лиц старше 16 летОрганизатор ООО «Мегалайф»Спонсор ООО «СИТИЛИНК»Юр. Адрес: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21ОГРН: 1147746461422Фактический адрес: г.Липецк, ул. Терешковой, 35Б (ТРЦ Малибу, -1 этаж).Телефон: 8(4742) 20-33-01