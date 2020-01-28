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32 минуты назад
18,5 млн россиян находятся за чертой бедности
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Порядка 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них - это семьи с детьми, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".
«Количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей», — сказала Голикова.
Виц-премьер отметила, что в этой связи было введено федеральное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 1 января 2020 года, причем критерий получения пособия был увеличен с полутора до двух прожиточных минимумов на одного человека в семье. "К сожалению, после того, как ребенок переходит в возраст трех лет, средний размер пособия составляет 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных", - добавила она.
Голикова отметила, что перед правительством и регионами стоит задача пересмотра документов, которые устанавливают размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от трех до семи лет, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума 5,5 тыс. рублей.
«Количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей», — сказала Голикова.
Виц-премьер отметила, что в этой связи было введено федеральное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 1 января 2020 года, причем критерий получения пособия был увеличен с полутора до двух прожиточных минимумов на одного человека в семье. "К сожалению, после того, как ребенок переходит в возраст трех лет, средний размер пособия составляет 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных", - добавила она.
Голикова отметила, что перед правительством и регионами стоит задача пересмотра документов, которые устанавливают размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от трех до семи лет, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума 5,5 тыс. рублей.