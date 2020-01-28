В России

32 минуты назад

18,5 млн россиян находятся за чертой бедности

167
18,5 млн россиян находятся за чертой бедности

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Порядка 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них - это семьи с детьми, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".

«Количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей», — сказала Голикова.

Виц-премьер отметила, что в этой связи было введено федеральное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 1 января 2020 года, причем критерий получения пособия был увеличен с полутора до двух прожиточных минимумов на одного человека в семье. "К сожалению, после того, как ребенок переходит в возраст трех лет, средний размер пособия составляет 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных", - добавила она.

Голикова отметила, что перед правительством и регионами стоит задача пересмотра документов, которые устанавливают размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от трех до семи лет, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума 5,5 тыс. рублей.
167

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Годовалая девочка получила черепно-мозговую травму при падении снега с крыши
#снег
Годовалая девочка получила черепно-мозговую травму при падении снега с крыши

46 минут назад

В России
У двоих россиянок заподозрили коронавирус после поездок в Китай
У двоих россиянок заподозрили коронавирус после поездок в Китай

сегодня, 16:20

В России
В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой
1
В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

вчера, 20:21

В России
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам

вчера, 20:17

В России
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у авто
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у авто

вчера, 20:14

В России
В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике
В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике

вчера, 19:25

В России