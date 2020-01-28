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У двоих россиянок заподозрили коронавирус после поездок в Китай

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У двоих россиянок заподозрили коронавирус после поездок в Китай

Обе недавно посещали Китай

Двоих россиянок госпитализировали с подозрением на коронавирус. Известно, что обе недавно посещали Китай, сообщает РЕН ТВ.

В одну из больниц республики Адыгея обратилась студентка 4-го курса с жалобами на кашель и насморк. Пациентку поместили в отдельную палату, у нее взяли анализы. Также с подозрением на коронавирус госпитализирована 55-летняя жительница Воронежа. По словам женщины, аналогичные симптомы начали ее беспокоить на борту самолета по возвращению из КНР.

Ранее коронавирус не подтвердился у жителя Забайкалья — у мужчины диагностировали пневмонию.

Речь идет о новом виде коронавируса (2019-nCoV), вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. К 28 января СМИ сообщают о 4515 случаях заражения только в КНР, 106 человек скончались. Уже известно о нескольких случаях заболевания в ряде других стран, в том числе в Австралии, Канаде, США, Франции, Южной Корее и Японии.
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