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Жизнь прекрасна: грипп, ОРВИ, ВИЧ – все в 2019 году шло на убыль

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#Грипп #ОРВИ #ВИЧ #заболеваемость
Жизнь прекрасна: грипп, ОРВИ, ВИЧ – все в 2019 году шло на убыль

Липчане стали реже болеть.

Липчане в 2019 году стали намного здоровее, чем были раньше. Такой вывод позволяет сделать опубликованный сегодня доклад территориального управления Роспотребнадзора о состоянии паразитарной инфекции в регионе за прошлый год.

Снижалось буквально все, даже грипп и ОРВИ. По сравнению с предыдущим 2018 годов количество подхвативших острые респираторные заболевания сократилось на 20,9 %, а гриппом липчане, согласно официальной статистике стали болеть в 4 раза реже.

Зарегистрировано 5 656 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня 2018 года на 14,1 %.

Пошел на убыль и ВИЧ. За год зарегистрировано 348 новых случаев заражения, что меньше предыдущего года на 3,1 %.

Фото za-dolgoletie.ru

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#Грипп #ОРВИ #ВИЧ #заболеваемость

Комментарии (5)

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Ага

5 минут назад
Мальчик с пальчиком, Всплеск путинского деторождения За деньги ( Проституция ), Непременно приведёт к росту заболеваний !.
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Тебе подсказка!

6 минут назад
Мальчик в полосатой пижаме, Это родина твоя приснились тебе -путиРоссиЯ !.
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Мальчик с пальчиком

53 минуты назад
Как бы не сглазили! !!!Ща движуха пойдёт -Путин бобла понабещал все ломанутся
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Мальчик в полосатой пижаме

сегодня, 16:21
Снилось мне, видимо, уже под утро, ужасно много говна. Будто я сижу "орлом" в ужасном пристанционном сортире какого-то мелкого российского городка, а из очка доносится нестерпимая вонь!
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Мальчик с пальчиком

сегодня, 16:07
На секс все хрен забили Заходит Мальвина в туалет а там голый буратино-привет буратино что нос повесил.
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