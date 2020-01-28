сегодня, 15:56
Жизнь прекрасна: грипп, ОРВИ, ВИЧ – все в 2019 году шло на убыль
Липчане стали реже болеть.
Липчане в 2019 году стали намного здоровее, чем были раньше. Такой вывод позволяет сделать опубликованный сегодня доклад территориального управления Роспотребнадзора о состоянии паразитарной инфекции в регионе за прошлый год.
Снижалось буквально все, даже грипп и ОРВИ. По сравнению с предыдущим 2018 годов количество подхвативших острые респираторные заболевания сократилось на 20,9 %, а гриппом липчане, согласно официальной статистике стали болеть в 4 раза реже.
Зарегистрировано 5 656 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня 2018 года на 14,1 %.
Пошел на убыль и ВИЧ. За год зарегистрировано 348 новых случаев заражения, что меньше предыдущего года на 3,1 %.
Фото za-dolgoletie.ru
Ага
Тебе подсказка!
Мальчик с пальчиком
Мальчик в полосатой пижаме
Мальчик с пальчиком