Жизнь прекрасна: грипп, ОРВИ, ВИЧ – все в 2019 году шло на убыль

Липчане стали реже болеть.

Липчане в 2019 году стали намного здоровее, чем были раньше. Такой вывод позволяет сделать опубликованный сегодня доклад территориального управления Роспотребнадзора о состоянии паразитарной инфекции в регионе за прошлый год.

Снижалось буквально все, даже грипп и ОРВИ. По сравнению с предыдущим 2018 годов количество подхвативших острые респираторные заболевания сократилось на 20,9 %, а гриппом липчане, согласно официальной статистике стали болеть в 4 раза реже.

Зарегистрировано 5 656 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня 2018 года на 14,1 %.

Пошел на убыль и ВИЧ. За год зарегистрировано 348 новых случаев заражения, что меньше предыдущего года на 3,1 %.



Фото za-dolgoletie.ru

