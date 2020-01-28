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Прокуратура выявила бездействие грязинских чиновников

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#бездействие #полезные ископаемые
Прокуратура выявила бездействие грязинских чиновников

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск региональной прокуратуры в адрес администрации города Грязи. Суд признал бездействие городской администрации в части ее обязанностей следить за расходованием недр.

Прокуратура установила, что администрация Грязей не разработала и не утвердила правовой акт, регламентирующий муниципальный контроль при добыче полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений. В ответе на претензию от прокуратуры грязинские чиновники согласились признать свое упущение. Кроме того, в ходе рассмотрения иска выяснилось, что недоработка грязинских чиновников уже аукнулась. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области подтвердило наличие на территории Грязей месторождений песка, известняка, торфа, а также факты привлечения к административной ответственности граждан за добычу полезных ископаемых без лицензии.

- Разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля является одной из составляющих муниципального контроля. Разработка и принятие административных регламентов является обязанностью администрации городского поселения города Грязи. Доказательства надлежащего осуществления администрацией своей деятельности при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр отсутствуют, - к такому выводу пришли в суде.

Суд обязал грязинскую администрацию в течение трех месяцев разработать правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного ФЗ «О недрах».
3 871
#бездействие #полезные ископаемые

Комментарии (3)

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цирк

21 минуту назад
это следствие ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ-нелегитимные чинуши бездари и тунеядцы ,а прокуратура пытается, зарыв голову как страус в песок , трясти дуб ,в надежде стрясти яблоко-149 процентов
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Артамон

26 минут назад
Так мы давно уже бездействуем. Так что это не новость для нас!
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Кухаркина

45 минут назад
Гы-гы
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