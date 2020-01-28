сегодня, 14:47
Прокуратура выявила бездействие грязинских чиновников
Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск региональной прокуратуры в адрес администрации города Грязи. Суд признал бездействие городской администрации в части ее обязанностей следить за расходованием недр.
- Разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля является одной из составляющих муниципального контроля. Разработка и принятие административных регламентов является обязанностью администрации городского поселения города Грязи. Доказательства надлежащего осуществления администрацией своей деятельности при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр отсутствуют, - к такому выводу пришли в суде.
Суд обязал грязинскую администрацию в течение трех месяцев разработать правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного ФЗ «О недрах».
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