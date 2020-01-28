Прокуратура выявила бездействие грязинских чиновников

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск региональной прокуратуры в адрес администрации города Грязи. Суд признал бездействие городской администрации в части ее обязанностей следить за расходованием недр.

Прокуратура установила, что администрация Грязей не разработала и не утвердила правовой акт, регламентирующий муниципальный контроль при добыче полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений. В ответе на претензию от прокуратуры грязинские чиновники согласились признать свое упущение. Кроме того, в ходе рассмотрения иска выяснилось, что недоработка грязинских чиновников уже аукнулась. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области подтвердило наличие на территории Грязей месторождений песка, известняка, торфа, а также факты привлечения к административной ответственности граждан за добычу полезных ископаемых без лицензии.



- Разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля является одной из составляющих муниципального контроля. Разработка и принятие административных регламентов является обязанностью администрации городского поселения города Грязи. Доказательства надлежащего осуществления администрацией своей деятельности при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр отсутствуют, - к такому выводу пришли в суде.



Суд обязал грязинскую администрацию в течение трех месяцев разработать правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного ФЗ «О недрах».