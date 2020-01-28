Общество
сегодня, 09:48
Пристройку у ЦУМа будут сносить через суд
Собственник добровольно демонтировал только кран.
В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление администрации Липецка с требованием о сносе пристройки у ЦУМа. Ранее надзорные органы установили, что наращивание здание бывшего универмага начали без разрешения. Собственник здания добровольно демонтировал строительный кран, но каркас пристройки до сих пор не срезан.
- Мэрия Липецка просит признать несущие металлоконструкции самовольной постройкой и обязать ответчика снести ее за счет собственных средств в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, а в случае неисполнения решения суда предоставить право администрации Липецка произвести демонтаж с последующим возложением расходов по ее сносу на ответчика. На данный момент Арбитражный суд Липецкой области не принял заявление к производству, - уточняет пресс-служба ведомства.
Напомним, в декабре 2019 года инспекция строительного надзора Липецкой области и региональная прокуратура по запросу GOROD48 проверяли обоснованность работ по достраиванию существующего здания ЦУМа в сторону улицы Интернациональной. Проверяющие установили, что собственник монтировал металлоконструкции без разрешения. По результатам проверки в отношении АО «Центральный универмаг» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения). Это нарушение наказывается штрафами: до 5 000 рублей для граждан, до 50 000 рублей — для должностных лиц, до 1 млн рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 суток — для юридического лица.
Башенный кран и металлические балки появились за забором у ЦУМа со стороны улицы Интернациональной в конце ноября 2019 года. Городской департамент градостроительства и архитектуры не выдавал разрешения на проведение работ. Более того, запрос на расширение здания в сторону корпуса ЛГТУ был отклонен в ходе публичных слушаний. Реконструкцию ЦУМа, из которого ходят сделать торгово-спортивный комплекс, признали темой для заседания градостроительного совета. Но он до сих пор проведен не был. Кроме того, руководители проекта реконструкции ЦУМа пока не предоставили в мэрию никаких эскизов будущего облика здания универмага.
- Мэрия Липецка просит признать несущие металлоконструкции самовольной постройкой и обязать ответчика снести ее за счет собственных средств в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, а в случае неисполнения решения суда предоставить право администрации Липецка произвести демонтаж с последующим возложением расходов по ее сносу на ответчика. На данный момент Арбитражный суд Липецкой области не принял заявление к производству, - уточняет пресс-служба ведомства.
Напомним, в декабре 2019 года инспекция строительного надзора Липецкой области и региональная прокуратура по запросу GOROD48 проверяли обоснованность работ по достраиванию существующего здания ЦУМа в сторону улицы Интернациональной. Проверяющие установили, что собственник монтировал металлоконструкции без разрешения. По результатам проверки в отношении АО «Центральный универмаг» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения). Это нарушение наказывается штрафами: до 5 000 рублей для граждан, до 50 000 рублей — для должностных лиц, до 1 млн рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 суток — для юридического лица.
Башенный кран и металлические балки появились за забором у ЦУМа со стороны улицы Интернациональной в конце ноября 2019 года. Городской департамент градостроительства и архитектуры не выдавал разрешения на проведение работ. Более того, запрос на расширение здания в сторону корпуса ЛГТУ был отклонен в ходе публичных слушаний. Реконструкцию ЦУМа, из которого ходят сделать торгово-спортивный комплекс, признали темой для заседания градостроительного совета. Но он до сих пор проведен не был. Кроме того, руководители проекта реконструкции ЦУМа пока не предоставили в мэрию никаких эскизов будущего облика здания универмага.
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