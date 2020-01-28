Общество

сегодня, 09:48

Пристройку у ЦУМа будут сносить через суд

11 1961
#снос #демонтаж #суд #ЦУМ
3
Пристройку у ЦУМа будут сносить через суд

Собственник добровольно демонтировал только кран.

В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление администрации Липецка с требованием о сносе пристройки у ЦУМа. Ранее надзорные органы установили, что наращивание здание бывшего универмага начали без разрешения. Собственник здания добровольно демонтировал строительный кран, но каркас пристройки до сих пор не срезан.

- Мэрия Липецка просит признать несущие металлоконструкции самовольной постройкой и обязать ответчика снести ее за счет собственных средств в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, а в случае неисполнения решения суда предоставить право администрации Липецка произвести демонтаж с последующим возложением расходов по ее сносу на ответчика. На данный момент Арбитражный суд Липецкой области не принял заявление к производству, - уточняет пресс-служба ведомства.

Напомним, в декабре 2019 года инспекция строительного надзора Липецкой области и региональная прокуратура по запросу GOROD48 проверяли обоснованность работ по достраиванию существующего здания ЦУМа в сторону улицы Интернациональной. Проверяющие установили, что собственник монтировал металлоконструкции без разрешения. По результатам проверки в отношении АО «Центральный универмаг» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения). Это нарушение наказывается штрафами: до 5 000 рублей для граждан, до 50 000 рублей — для должностных лиц, до 1 млн рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 суток — для юридического лица.

Башенный кран и металлические балки появились за забором у ЦУМа со стороны улицы Интернациональной в конце ноября 2019 года. Городской департамент градостроительства и архитектуры не выдавал разрешения на проведение работ. Более того, запрос на расширение здания в сторону корпуса ЛГТУ был отклонен в ходе публичных слушаний. Реконструкцию ЦУМа, из которого ходят сделать торгово-спортивный комплекс, признали темой для заседания градостроительного совета. Но он до сих пор проведен не был. Кроме того, руководители проекта реконструкции ЦУМа пока не предоставили в мэрию никаких эскизов будущего облика здания универмага.


11 1961
#снос #демонтаж #суд #ЦУМ
3

Комментарии (11)

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Как гость
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Знаем

33 минуты назад
Данковский, это Лёвин продавал места коммерсантам. Введите в яндексе" мэр данкова "и увидите видео как он взятки берет. Интересно то что глава района не отменил все эти безобразия.
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Ну что сказать

33 минуты назад
Эту поепень под названием ЦУМ-надо полностью сносисить и на этом месте делать аквапарк,вот это деньги будет приносить круглый год,только без участия чертей и крыс с администрации.Будут просить-сажать на куй за мздаимство,только так.
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Данковский

38 минут назад
гость, ГРАНДИОЗНАЯ.
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Октябрьский

39 минут назад
Это все мелочь ЗИМУ со снегом профукали
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гость

42 минуты назад
Данковский, какая стройка у 6 школы...?
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Они пуделя боятся

43 минуты назад
Под боком пристройка,надо просто там зал для бадминтона замутить,тогда подпишут.
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Данковский

46 минут назад
А у нас в городе Магомеду разрешили у 6 школы стройку. А магнит прямо в роддоме построили. Правда бывшего мэра теперь посадят, но Магомеда всё равно строит супермаркет, а магнит всё равно торгует у роддома, в том числе алкоголем, табаком и бытовой химией.
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Пух

48 минут назад
Да уж, ...наоборот...его теперь доить будут...Бадиков о цене не может договориться....Все останется как есть...даст на лапу - и все узаконят...
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ёрш

59 минут назад
Судя по новостям у нас всё строится без разрешения, киоски по 20 лет незаконно стоят, и сами чиновники о таких фактах узнают из СМИ.
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Народ

сегодня, 10:15
Стырили все городские земли и застроили , даже в самом центре ! Что творят , что творят всю совесть потеряли !!!
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