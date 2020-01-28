Горящие машины попали на видео

Большой пожар произошел в жилом дворе.

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Сегодня ночью на улице Ворошилова в Липецке горели три иномарки — два «Мерседеса» и одна «Мазда». Пожар попал на запись камеры очевидца. На место пожара прибыли спасатели пожарной части №6.



- В 03:15 поступило сообщение о возгорании машин возле дома № 7 по улице Ворошилова. В огне пострадали три автомобиля: два «Mersedes c180» и «Mazda 3». Оба «Mersedes» уничтожены огнем, у « Mazda 3» поврежден задний бампер и задний левый фонарь. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



Фото: ГУ МЧС по Липецкой области











