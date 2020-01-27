Происшествия

42 минуты назад

ДТП с участием пешехода на улице Баумана попало на видео

4 825
#Пешеходы #ДТП
ДТП с участием пешехода на улице Баумана попало на видео

Сбитый старик и водитель "Тойоты" не стали предъявлять претензии друг другу - можно сказать. что обоим повезло.

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Липчанин прислал в редакцию запись со своего видеорегистратора, на которой зафиксировано сегодняшнее ДТП на улице Баумана в районе 17:00.

На видео видно, как люди переходят дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, а в это время по дороге мчится «Тойота». Водитель авто вместо того, чтобы затормозить, попытался объехать пожилого пешехода. Старик в свою очередь оказался весьма вертким и почти сумел увернуться от авто, но все-таки легковушка его задела.

Как рассказал автор видеозаписи, а место происшествия прибыл наряд ГИБДД. Пострадавший отказался от госпитализации и от любезного предложения сбившего его водителя довести его до дома. Можно сказать, что повезло обоим – пешеходу и шоферу, хотя последнему все равно придется заплатить штраф за то, что не притормозил перед «зеброй».

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#Пешеходы #ДТП

Комментарии (4)

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123

9 минут назад
Одни отморозки едут, желтый тоже тетку объехал
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Ушац

12 минут назад
М-да... Щас дорогу перейти, это всё равно, что "миное поле", - надо быть каскадёром или бессмертным!
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Всего лишь штраф?

21 минуту назад
Он же убить человека мог - если бы дед не с такой реакцией оказался. Теперь подет других сбивать
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Роман

25 минут назад
Молодец дедуля... увернулся как Джекки Чан... Молодец. Если бы не увернулся тойота переломала бы деда. Дед здоровья тебе!!!
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