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сегодня, 20:20

Липецкая вечЁрка: коронавирус, деньги в мусорке и блокадный хлеб

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: коронавирус, деньги в мусорке и блокадный хлеб

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 27 января.

Преступники все богатеют и богатеют. Два крупных мошенничества зарегистрированы полицейскими в эти выходные. В первом из них 66-летняя жительница Липецка лишилась 660 000 рублей, во втором - обманутая 63-летняя липчанка осталась без 460 000 рублей. Мошенники выдумали истории про ДТП и порчу. В первом случае доверчивая пенсионерка оставила 660 000 рублей в мусорном баке, во втором — пустила мошенниц в свой дом.

В Данкове китайцев косит коронавирус? Это главный вопрос дня. И, как оказалось, главный фейк дня. Ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе среди приезжих, на территории области не зарегистрировано. Тем временем липецкий музыкант и телеведущий Денис Фурсов отдыхает в приморском курорте Санья на юге острова Хайнань и не боится подцепить заразу: «Нет паники, которая летит двухэтажными вагонами из России! Тебе присылают видео, где падают люди в Китае, а это явные фейки – тут такого нет. Я только что специально смотрел китайские новости: там говорят о вирусе, но говорят о том, как с ним борются. А у нас в России показывают, как тут все замертво падают!». 

Сегодня в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Семья блокадницы Руфимы Чувардовой переехала в Липецк в 2010 году. Самым запоминающимся неприятным событием начавшейся в сентябре 41-го блокады для 8-летней девочки стал случай, когда на улице у нее украли карточки на трехдневный паек, выданный им с мамой. Сегодня же в Липецке начала раздавать блокадный хлеб. В соцсетях акция «Блокадный хлеб» вызвала неоднозначную реакцию. Так, руководитель областной молодежной общественной организации Военно-исторический клуб «Копьё» Павел Семенов высказался крайне категорично. В заочную полемику с ним вступила Евгения Уваркина.



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#вечёрка
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Комментарии (3)

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ачоыаоыео

20 минут назад
Эт точно , преступники всё богатеют и богатеют ....
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Animal planet

30 минут назад
А где статья про китайцев в Данкове,все удалено. Китайцы жрут все что не приколочено,а потом создают проблемы всему миру.
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матвей

58 минут назад
Да мы знаем чем думает Уваркина .Что бы она не делала и не говорила это все п...ец. Домооооой к детям , оставь город в покое.
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