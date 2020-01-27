Происшествия
55 минут назад
В «утонувшей» неделю назад липецкой школе сегодня начались занятия
Переутряска учебного процесса позволила перевести на вторую смену всего один класс.
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Как уже сообщал GOROD48, в воскресенье 19 января в 47-й школе Липецка случилось ЧП: вода из лопнувшей трубы отопительной системы в помещении четвертого этажа затопила другие восемь кабинетов и коридоры до первого этажа. В минувший понедельник занятия в школе отменили. А потом было решено продлить внеплановые каникулы до конца недели.
Все это время затопленное крыло школы просушивали с помощью тепловых пушек. Комиссионно было решено, что школа может вновь открыть двери ученикам 27 января и что некоторые дети временно будут учиться в две смены во втором крыле здания, которое безопасно для использования с точки зрения электропитания. Однако переутряска учебного процесса позволила перевести на вторую смену всего один класс, правда, для этого пришлось отдать под уроки актовый зал (в старой школе - всего 24 класса, в которых учатся 670 детей).
Сегодня директор «утонувшей» школы Галина Галкина показала корреспонденту GOROD48 то, как идут ремонтные работы в пострадавшем от залития кипятком крыле здания.
Оказалось, восстановление школы идет достаточно быстро. Так, тепловые пушки уже убрали за ненадобностью. В едва задетой потопом школьной библиотеке заменили на пластиковые деревянные окна. Во всех поврежденных помещениях из гипсокартона сделаны новые откосы для дверных проемов. На полах пострадавших коридорах и классах сделали стяжку - как только она высохнет, строители постелют новый линолеум…
- При самом пессимистическом сценарии нам нужно еще максимум три недели, чтобы закончить ремонт, - говорит Галина Галкина.
Все это время затопленное крыло школы просушивали с помощью тепловых пушек. Комиссионно было решено, что школа может вновь открыть двери ученикам 27 января и что некоторые дети временно будут учиться в две смены во втором крыле здания, которое безопасно для использования с точки зрения электропитания. Однако переутряска учебного процесса позволила перевести на вторую смену всего один класс, правда, для этого пришлось отдать под уроки актовый зал (в старой школе - всего 24 класса, в которых учатся 670 детей).
Сегодня директор «утонувшей» школы Галина Галкина показала корреспонденту GOROD48 то, как идут ремонтные работы в пострадавшем от залития кипятком крыле здания.
Оказалось, восстановление школы идет достаточно быстро. Так, тепловые пушки уже убрали за ненадобностью. В едва задетой потопом школьной библиотеке заменили на пластиковые деревянные окна. Во всех поврежденных помещениях из гипсокартона сделаны новые откосы для дверных проемов. На полах пострадавших коридорах и классах сделали стяжку - как только она высохнет, строители постелют новый линолеум…
- При самом пессимистическом сценарии нам нужно еще максимум три недели, чтобы закончить ремонт, - говорит Галина Галкина.
Давид
Двоешник
Родитель