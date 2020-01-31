Липецкие аграрии провели «Один день на Ростсельмаш»

Для аграриев из Липецкой области становится доброй традицией перед началом посевной знакомиться с сельскохозяйственной техникой на производственной площадке компании Ростсельмаш.

Встреча на производственной площадке предприятия прошла в конце января. Стоит отметить, это не первый бизнес-тур липецких сельхозпроизводителей в Ростов-на-Дону в рамках программы «Один день на РСМ». Программа популярна у аграриев региона — она дает уникальную возможность сельхозтоваропроизводителям увидеть вживую все этапы современного производства техники, пройти тест-драйв агромашин, а также обсудить с конструкторами и инженерами компании все интересующие вопросы.

«Подобные акции компании помогают определиться с выбором техники и аргументированно принять решение о покупке именно той модели, которая наиболее эффективна для нашего хозяйства, — убежден один из участников делегации, главный инженер КФХ «Приволье-1» Дмитрий Сычев - Удалось увидеть много агромашин, отдельно хочется отметить комбайн TORUM 785, такая машина в поле не подведет, все продумано до мелочей. Также понравились зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus, вот в этом году приобрели самоходный опрыскиватель РОСТСЕЛЬМАШ SP 275. Вся агротехника от Ростсельмаша отлично показывает себя в работе на наших полях, она в почете у липецких аграриев, работать с ней надежно и выгодно. После презентации сомнений в покупке не осталось».

Производитель сельхозтехники также с нетерпением ожидает прямого общения со своими покупателями: за десять лет существования программы «Один день с РСМ» посещение аграриями производства стало хорошей возможностью получить обратную связь от непосредственных пользователей продукции и, как результат, совершенствовать сельхозтехнику, максимально адаптируя ее под клиента.

Теперь руководители липецких сельхозпредприятий готовятся к покупке новой техники. У каждого из них свои потребности и возможности, но они уверены, что компания Ростсельмаш (АО «Октябрьское») поможет подобрать нужную машину с необходимыми характеристиками.







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