Бизнес

22 минуты назад

Липецкие аграрии провели «Один день на Ростсельмаш»

177
1
Липецкие аграрии провели «Один день на Ростсельмаш»

Для аграриев из Липецкой области становится доброй традицией перед началом посевной знакомиться с сельскохозяйственной техникой на производственной площадке компании Ростсельмаш.

Встреча на производственной площадке предприятия прошла в конце января. Стоит отметить, это не первый бизнес-тур липецких сельхозпроизводителей в Ростов-на-Дону в рамках программы «Один день на РСМ». Программа популярна у аграриев региона — она дает уникальную возможность сельхозтоваропроизводителям увидеть вживую все этапы современного производства техники, пройти тест-драйв агромашин, а также обсудить с конструкторами и инженерами компании все интересующие вопросы.

«Подобные акции компании помогают определиться с выбором техники и аргументированно принять решение о покупке именно той модели, которая наиболее эффективна для нашего хозяйства, — убежден один из участников делегации, главный инженер КФХ «Приволье-1» Дмитрий Сычев - Удалось увидеть много агромашин, отдельно хочется отметить комбайн TORUM 785, такая машина в поле не подведет, все продумано до мелочей. Также понравились зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus, вот в этом году приобрели самоходный опрыскиватель РОСТСЕЛЬМАШ SP 275. Вся агротехника от Ростсельмаша отлично показывает себя в работе на наших полях, она в почете у липецких аграриев, работать с ней надежно и выгодно. После презентации сомнений в покупке не осталось».

Производитель сельхозтехники также с нетерпением ожидает прямого общения со своими покупателями: за десять лет существования программы «Один день с РСМ» посещение аграриями производства стало хорошей возможностью получить обратную связь от непосредственных пользователей продукции и, как результат, совершенствовать сельхозтехнику, максимально адаптируя ее под клиента.

Теперь руководители липецких сельхозпредприятий готовятся к покупке новой техники. У каждого из них свои потребности и возможности, но они уверены, что компания Ростсельмаш (АО «Октябрьское») поможет подобрать нужную машину с необходимыми характеристиками.


PR


177
1

Еще в рубрике

1 февраля. Классная работа. Тема урока: встреча выпускников
#Ретро FM
1 февраля. Классная работа. Тема урока: встреча выпускников

20 минут назад

Бизнес
«Джентельмены». Смотри первым вместе с Европой Плюс Липецк!
«Джентельмены». Смотри первым вместе с Европой Плюс Липецк!

вчера, 15:59

Бизнес
Должникам за электроэнергию приостановят предоставление льгот по отплате коммунальных услуг
#электроэнергия #льготы
Должникам за электроэнергию приостановят предоставление льгот по отплате коммунальных услуг

29.01.2020 13:00

Бизнес
«ЗАЧЁТная вечеринка»: танцы, студенты, Татьяны, песни и горячие пирожки
«ЗАЧЁТная вечеринка»: танцы, студенты, Татьяны, песни и горячие пирожки

28.01.2020 18:06

Бизнес
С Нового года Ипотека 2,7% годовых, только…
С Нового года Ипотека 2,7% годовых, только…

23.01.2020 10:00

Бизнес
«ЗАЧЁТная вечеринка» в КРК Мегаполис
«ЗАЧЁТная вечеринка» в КРК Мегаполис

22.01.2020 17:55

Бизнес