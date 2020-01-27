Хирург из Подмосковья признался в даче взятки липецкому полицейскому

Признавшегося в преступлении врача оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В ОМВД России по Измалковскому району в августе прошлого года в отношении местной жительницы возбудили дело по статье 322.2 УК РФ («фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства… и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации»). Во время доследственной проверки подозреваемая, уроженка Армении, попросила совета у своего родственника, врача-хирурга, живущего и работающего в одном из городов Подмосковья. На семейном совете было решено дать взятку за прекращение этого уголовного дела дознавателю, в производстве которого оно находилось.



Вечером 5 сентября медик зашел в ОМВД России по Измалковскому району, нашел кабинет дознавателя и, очевидно, решив, что смелость города берет, положил на стол перед офицером полиции пять купюр с видами Хабаровска. Однако полицейский от 25 тысяч рублей отказался, а хирург стал фигурантом дела по статье 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу»).



По данной статье взяткодателю грозило наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки. Также врача могли бы приговорить к исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Учитывая раскаяние подсудимого, мировой суд Измалковского судебного участка проявил снисхождение и не лишил 34-летнего хирурга свободы: медика приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.







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