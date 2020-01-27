В Липецкой области в пожаре погибла женщина

Причины пожара выясняются

Вчером 26 января в ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании частного дома в селе Афанасьево Измалковского райна Липецкой области.



По прибытии первых отделений пожарной охраны наблюдалось открытое горение дома по всей площади. В ходе ликвидации пожара была обнаружена женщина без признаков жизни.



Для тушения привлекалось 3 автоцестерны пожарной охраны 9 человек личного состава. Ликвидация возгорания 21:50. Причины происшествия устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.