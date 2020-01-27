Происшествия

22 минуты назад

В Липецкой области в пожаре погибла женщина

278
#пожар
В Липецкой области в пожаре погибла женщина

Причины пожара выясняются

Вчером 26 января в ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании частного дома в селе Афанасьево Измалковского райна Липецкой области.

По прибытии первых отделений пожарной охраны наблюдалось открытое горение дома по всей площади. В ходе ликвидации пожара была обнаружена женщина без признаков жизни.

Для тушения привлекалось 3 автоцестерны пожарной охраны 9 человек личного состава. Ликвидация возгорания 21:50. Причины происшествия устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
278
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области пять пешеходов попали под колеса машин. Один погиб
#ДТП
В Липецкой области пять пешеходов попали под колеса машин. Один погиб

34 минуты назад

Происшествия
Млодой хлевенец задержан за кражу аккумулятора и бутылки коньяка
#кража
3
Млодой хлевенец задержан за кражу аккумулятора и бутылки коньяка

45 минут назад

Происшествия
660 тысяч рублей положила липчанка в мусорный бак на улице Папина
#мошенничество
16
660 тысяч рублей положила липчанка в мусорный бак на улице Папина

сегодня, 08:57

Происшествия
Здание егерского императорского училища в Липецке снова горело
#пожар
11
Здание егерского императорского училища в Липецке снова горело

вчера, 17:42

Происшествия
Просушенная после потопа 47 школа Липецка заработает в понедельник
#ЧП
18
Просушенная после потопа 47 школа Липецка заработает в понедельник

25.01.2020 16:21

Происшествия
Липчанин погиб на пешеходном переходе в Воронеже
#ДТП
36
Липчанин погиб на пешеходном переходе в Воронеже

25.01.2020 09:54

Происшествия