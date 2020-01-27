Происшествия

34 минуты назад

В Липецкой области пять пешеходов попали под колеса машин. Один погиб

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#ДТП
В Липецкой области пять пешеходов попали под колеса машин. Один погиб
24 января, в Задонском районе, в 21:00, на трассе «Орел-Тамбов» 40-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» допустил наезд на 52-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги  вне пешеходного перехода в зоне его видимости (150 метров). Пострадавший пеший участник движения от полученных травм скончался на месте ДТП. 

В эти сутки произошло еще  четыре  ДТП с участием пешеходов.  В Липецке,  в 12:41, на проспекте Победы 32-летний водитель, управляя автомобиля «Ниссан Примера», в зоне регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 33-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в БСМП №1, госпитализирован. Предварительная вина в ДТП на пешеходе – несоблюдение требований сигналов светофора. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

В Липецке, в 11:30 на ул. Космонавтов 34-летний водитель, управляя автомобиля «Лада 2107», в зоне регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 71-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая доставлялась в БСМП №1, госпитализирована. Предварительная вина в ДТП ложится на водителя,  окончательные причины и условия его совершения будут установлены в ходе административного расследования.

В Лебедяни, в 8:50, на ул. Советская  36-летний водитель автомобиля «Чери», совершил наезд на 49-летнюю женщину-пешехода,  переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, при наличии в прямой видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая была госпитализирована в ГУЗ «Данковская РБ». Предварительная вина ложится на пешехода, окончательные причины ДТП установит расследование.

В Ельце, в 18:16, на перекрестке ул. Клубная и ул. Орджоникидзе  62-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», допустил наезд на 70-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавший был госпитализирован в ГУЗ «Городская больница №1». Предварительная вина водителя транспортного средства, который не предоставил преимущество в движении пешеходу.
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#ДТП

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